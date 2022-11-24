10 milyon emekli vatandaşa müjdeli haber! Nakit ihtiyacında olan emekliler ATM'lerden ve Banka şubelerinden 30.000 TL

Emekli vatandaşlar için önemli bir kampanya duyurusu günün ilk saatlerinde gündeme şok etkisi yaratmıştır. Buna göre emekli vatandaşlar, emekli maaş hesapları üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirmesi halinde, banka şubelerini kullanarak 30.000 TL tutarında ödemeyi hemen alabiliyorlar. Üstelik yalnızca banka şubesi değil aynı zamanda bankanın kendi ATM’lerini de kullanarak bu parayı hemen nakit olarak çekebilirsiniz.

Emekli maaş ödemesini olan vatandaşlar için özel olarak geliştirilmiş olan bu kampanya sayesinde, nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlar nakite ihtiyaç kredisine kullanmış olarak hızlı bir şekilde sorunlarını giderebilirler ve geri ödeme oranlarında da son derece faydalı ve etkili olan ödeme seçenekleri zaman kullanarak maddi olarak kendilerini rahatlatabilirler.

Başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 30.000 TL tutarındaki ödemeyi hemen aldıktan sonra geri ödeme koşullarında ister üç ay ertelemeli isterse de 36 ay varan vade seçenekleriyle hemen bu tutarı kullanmaya başlayabilirler. Nakit ihtiyaçlarınızı getirebilmek için bu ödemeyi almak istiyorsanız Ziraat Bankası, Vakıfbank ya da halk bank üzerinden 30.000 TL tutarındaki kampanyaya mobil uygulamaları aracılığıyla da hemen katılabilirsiniz.

Bu bankada arkanı bankası olduğu için, piyasadaki en uygun faiz oranları uygulanmakta ödeme seçeneklerinde de yine emekli vatandaşlar korunmaktadır. Emekli vatandaşların nakit ihtiyaçlarını hemen giderebilmek için bu kampanyaya başvurmaları dahilinde, mobil uygulamaya da internet sitesinden de işlem yapabilme imkanı sunulmaktadır. Dolayısıyla nakit ihtiyaçlarınızı giderebilmek için beklemenize gerek yoktur.