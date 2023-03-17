Gelde beni alma bakalım! 220.000 TL’ye sıfır Renault Clio satılacak! Satışları patlatacak sır ifşa edildi!

Satışları patlatacak sır ifşa edildi! Gelde beni alma bakalım! 220.000 TL’ye sıfır Renault Clio satılacak! Fiyatının düşük olmasıyla ödeme yapacak kişiler için büyük avantaj sağlayacak… Satış haberleri merakla bekleniyor, bu sayede uygun fiyatla çoğu kişi araç sahibi olacak! İşte bu konuya dair merak edilenlerin tamamı!

Renault’tan Yakın Zamanda Haber Bekleniyor!

Türkiye araç piyasasında Renault uzun zamandır varlığını sürdürmekte. Şirket son günlerde gerçekleşen araç fiyatlarındaki düşüş nedeniyle yeni planını devreye sokmak üzere! Renault modelleri arasında olan Clio’nun uygun fiyatla piyasa satışına sürülmesi bekleniyor. Bundan dolayıdır ki şayet araç satın alacaksanız elinizi hızlı tutmanızı öneriyoruz. Böylece bir sonraki zaman diliminden çok daha uygun fiyatlı olarak araç satın alma fırsatını elde edebilirsiniz!

Yeni Clio Modeli Nasıl Olacak?

Satış fiyatının düşük olmasını hedefleyen Renault aracın maliyetini düşük tutmaya karar verdi. Şu anki araçtan daha farklı olacağı biliniyor. Renault Clio’nun motoru için eskiden kalan motorların kullanılması düşünülüyor. Bu sayede firma elinde kalan motorları değerlendirmeye hedefliyor. Bu da firmanın çok daha bütçe dostu bir şekilde araç satışı yapmasını mümkün kılıyor!

Ayrıca aracın donanımında da değişikliğe gidilecek. Elektrikli donanımı da tamamen değişecek. Gösterge panelini daha basitleştirerek radyo ve benzeri aksesuarlarının kullanılması düşünülmüyor. Basit bir donanım oluşturarak USB desteği ile müzik sistemi oluşturulacak. Böylece aracın basit kullanımı ile maliyeti düşürülecek.

220 Bin TL ‘den Satışı Yapılacak

Şuan için net bir bilgi bulunmasa da Renault Clio satışının 220 bin Türk Lirası üzerinden satışının gerçekleşeceği konuşuluyor. Bu şartlarda piyasaya çıkmasının ardında satışlarda rekor kırılacağı öngörülüyor.

Araçta yüksek ÖTV değeri uygulanmayacak. Bu sayede otomobilin uygun fiyatta satışı gerçekleşecek. Renault firmasının bu uygulamayı gerçekleştirmesi bekleniyor. Gerçekleştiğinde ise diğer firmalardan da bu hamlenin geleceği düşünülmektedir!

Şuan için net bir bilgi olmasa da heyecanla aracın satışı bekleniyor. Çoğu kişinin otomobili almasıyla satış rekorlarının kırılacağı düşünülmekte! Bu sayede diğer firmaların da harekete geçerek farklı modellerde piyasa hareketliliğinin yaşanması bekleniyor…

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