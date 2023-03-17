İŞKUR sabah açıkladı! 18-52 yaş arası ilkokul mezunu 8.500 TL maaşla içi alınıyor! İş ilanları ve başvuru şartları…

İş ilanları ve başvuru şartları… İŞKUR sabah açıkladı! 18-52 yaş arası ilkokul mezunu 8.500 TL maaşla içi alınıyor! İŞKUR bünyesinde her yıl yeni personel alımı gerçekleşmektedir. Açıklanan habere göre ilkokul mezunu olarak 8.500 Türk Lirası maaş ile çalışacak personeller alacak… Eğer sizde iş arayanlardansanız mutlaka İŞKUR sitesi üzerinden gerçekleşecek alımları takip etmelisiniz. İşsizliğin ortadan kaldırılması adına birçok çalışma yapan İŞKUR kendisine başvuran çok sayıda kişiyi iş sahibi yapmaktadır. İş konusunda kararlı olanlara mutlaka uygun bir iş bulunacağı da ifade edilmektedir.

İlkokul Mezunları İçin İş Fırsatı

İş bulma konusunda eğitim düzeyi önemli rol oynamaktadır. Durum böyle olunca birçok kişi iş aramada zorluk çekebilir. İlkokul mezunları için büyük avantaj sağlayan iş fırsatı İŞKUR’dan geldi. Burada yer alan ilanlara ulaşmak oldukça kolay. Üyelik oluşturarak dilediğiniz işe anında başvuruda bulunabilirsiniz.

Firmalar genel olarak iş başvurusunda bulunan kişiler için telefon numaralarını da bırakmaktadırlar. Bu numaraları arayarak iletişime geçebilirsiniz. İlkokul mezunlarının iş bulunmasında bazı etkenler bulunmaktadır. Sertifika sahibi olanlar deneyim kazanmış kişiler öncelikli olarak tercih edilmektedir. İstediğiniz iş bölümüne başvuruda bulanarak yeni iş sahibi olabilirsiniz.

İş Dalları Nelerdir?

İlkokul mezunları için müjdeli haberin gelmesiyle birlikte hangi bölüme başvuru yapacakları araştırılmaktadır. Daha önceden deneyim kazandığınız bir meslek var ise bu alanda ilerleyebilirsiniz. Güvenlik sertifikası olanlar güvenlik iş ilanlarını inceleyebilir. Büro yönetimi ve sekreterlik sertifikası olanlar sekreterlik dalındaki iş ilanlarına başvuruda bulunabilmektedir.

Çocuk gelişimi ve hasta bakımı sertifikası bulunanlar ise yine bu alanlardaki iş imkânlarından yararlanabilmektedir. Sertifikası bulunanlar bu konuda İŞKUR’dan destek alarak iş bulabilirler.

Başvuru Şartları Nelerdir?

İlkokul mezunlarına tanınan iş fırsatlarında başvuru şartları hafifletilmiştir. Çalışmayı önleyecek herhangi bir sağlık sorunu olmayan adaylar başvuruda bulunabilmektedir. Ağır koşullarda çalışacak kişiler için ise sağlık raporu istenmektedir.

Başvurularda ek olarak bulunan sertifika avantaj sağlamaktadır. Alanında alınmış sertifikalar sayesinde işe alım kolaylaşmaktadır. Yoğun ve ağır iş şartlarında gençler tercih edilebilir. Ayrıca bazı iş bölümlerinde deneyim şartı aranmaktadır. Düzenli bir işi olsun isteyenler bunun için İŞKUR ile görüşmelere başlayabilirler.

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