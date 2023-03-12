Bankalara dolaşan, Acil para isteyenlere 200.000 TL ödeme haberi verildi, Banka 3 ay sonra ödemeye başlayın dedi!

TEB bankası tarafından yeni bir kampanya başladı. 200.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alacak kişilere, uygun faizlerle 12 ay vadeli kredi verilecek. TEB bankası tarafından yapılan yeni açıklamada, nakit almak isteyenler banka banka dolaşmasına gerek kalmadan, banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda ödemeler alabileceklerdir. TEB bankası yaptığı bu yeni kampanyada, en düşük 5 bin TL ödeme vermektedir.

2023 yılında suskun olan TEB bankası, Mart ayı itibariyle kampanyalarını güncellemeye devam ediyor. TEB bankası bireysel kredi kampanyasında, nakit kredi alacak kişilere hemen ödemeler verilecek. Banka müşterisi olan ve olmayan herkes, kimlik numarası ile başvuru yapacak ve bu kredilerde alabileceklerdir. Kredi notu uygun olan herkes, başvurusunu yapabilecek ve 18 yaş üzeri kredi onayı alabilecektir. 200.000 TL kredi aldığınızda, yüksek limitli kredi ödemelerinde, diğer bankalardaki kredi ve kredi kartı borçları da kapanmaktadır.

TEB Bankası İhtiyaç Kredisi Kampanyası...

TEB bankası üzerinden kredi alacak kişiler 1.64 faizle işlem yapacak. Acil para isteyen herkes, TEB bankası kredi başvurusunu yapacak ve kredi notu ile birlikte gelir durumuna bakılarak bir ödeme verilecektir. 50 bin TL'ye kadar olan kredilerde gelir belgesiz kredi alacaksınız. Bu krediler ayrıca 36 ay vadeye kadar verilmektedir. Kredi taksitlerini ödemeye başlamadan da ilk taksit ödemesini 90 gün kadar erteleyebileceksiniz.

TEB kredi başvurusu;