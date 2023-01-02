Geçtiğimiz yıl Türk oyuncular büyük para kaybetti! İlk sırada ise o isim var! 23 milyon euro eridi!

2022 yılında en çok değer kaybeden yerli oyuncular belli oldu. Kariyerlerine Türkiye ve Avrupa'da devam eden futbolcular arasında en çok değer kaybeden ismin İngiltere Premier Lig'de Leicester City forması giyen defans oyuncusu Çağlar Söyüncü olması dikkati çekti. Listede Türkiye'deki büyük kulüplerden isimler de öne çıkıyor. İşte tüm detaylar...

ÇAĞLAR 23 MİLYON EURO DEĞER KAYBETTİ

Transfermarkt'ın verilerine göre; geride bıraktığımız yılda milli stoper Çağlar Söyüncü 23 milyon euro değer kaybetti. Avrupa'da Barcelona, Atletico Madrid, Liverpool gibi dev kulüplerin transfer gündemine gelen defans oyuncusunun güncel değeri ise 22 milyon euro oldu.

OZAN TUFAN VE KABAK DA DÜŞÜŞTE...

Piyasa değerinde düşüş yaşayan bir diğer futbolcu Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Ada ekibi Hull City ile anlaşan Ozan Tufan... Tufan, 6.5 milyon euro düşüşle listede ikinci sırada yer aldı. Tufan, bu sezon Champhionship ekibinde 22 maçta 4 gol kaydetti.

Galatasaray altyapısından yetişen ve şu anda kariyerine Hoffenheim'da devam eden Ozan Kabak da 5 milyon euro değer kaybı yaşadı. Daha önce kiralık olarak Liverpool'da da oynayan ancak; Premier Lig ekibinde tutunamayan futbolcu, Bundesliga'da kariyerine devam ederken şu sıralarda 10 milyon euro değere sahip durumda.

MERİH DEMİRAL 4. SIRADA

Atalanta forması giyen ve İtalyanlar'ın 'Türk duvarı' olarak tabir ettiği Merih Demiral da 2022 Ocak ayından bu yana değer kaybı yaşayan bir başka isim olarak dikkati çekti. Demiral, 3 milyon euro değer kaybederken, 25 milyon euro ile en çok değer kaybeden yerli oyuncular listesinde 4. sırada yer aldı.

HEM UĞURCAN HEM ALTAY, DEĞER KAYBETTİ

Trabzonspor forması giyen ve Bordo-Mavili camianın büyük beklentiler içinde olduğu Uğurcan Çakır da 3 milyon euro geriledi. Avrupa'dan birçok takım ile transferde anılan başarılı eldivenin mevcut değeri 14 milyon euro seviyesine indi.

Altay Bayındır'ı takip eden isim; Bordo-Mavili kaleci ile birçok kez kıyaslanan Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır... Bayındır da tıpkı Uğurcan Çakır gibi 3 milyon euro değer kaybetti ve 13 milyon euro ile söz konusu listede 6. sırada yer buldu.

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