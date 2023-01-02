Garanti BBVA Bankası 100.000 TL İhtiyaç Kredisi Ödemesi Başladı, Nakit İhtiyacı Olan Kişilere 5 Dakika İçinde Onaylanır

Garanti bankası yaptığı yeni açıklamada, 100.000 TL'ye kadar kredi imkanı sağlanıyor. Kredi notunuza göre işlem yapacağınız Garanti bankası ihtiyaç kredisi sizlere bireysel olarak ödenecektir. Son zamanlarda özellikle kredi kullanacak olan kişilerin tercih ettiği bankaların başında gelen Garanti Bankası, yaptığı yeni kampanya ile birlikte, hızlı ve anında kredi ödemesi yapacaktır. Garanti Bankası 100.000 TL kredi için 24 ay vadeye kadar kredi alınmaktadır. Garanti Bankası kredi başvurusu ayrıca banka müşterisi olan kişilere, daha düşük faizlerle kredi verilecektir.

GARANTİ BANKASI KREDİ BAŞVURUSU

Garanti bankası kredi başvurusu yapacak olan kişiler, banka müşterisi olması durumunda mobil uygulama üzerinden kredi alabileceksiniz. Kredi notnuz düşük ise, emekli olmanız durumunda kredi alabilirsiniz. Garanti bankası kredi başvurusu yapacak olan kişiler, 3 ay sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda, bankadan 100.000 TLye kadar başvuru yaparak kredi kullanabilirler.

100.000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapacak olan kişiler, 24 ay vadeye kadar kullanacakları ihtiyaç kredileri haricinde ayrıca kredi kullanmak isteyenlere, borç kapatma kredisi ödemesi de yapmaktadır. Borç kapatma kredisi için banka şubelerine giderek kredi başvurusu yapmanız gerekiyor. Borç kapatma kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler, uygun faizlerle borç kapatma kredisi, 3 ay ertelemeli kredi verilmektedir. Borç kapatma kredisinde ihtiyaç kredisi kredi kartı ve kredili mevduat hesabı başvurusu yapmanız gerekmektedir. Başvuru yaparak kredi alacak kişilere, uygun faizlerle ödeme verilmektedir.