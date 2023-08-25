Ay sonunu zor getiren acil nakite sıkışanlar, HSBC dijital ihtiyaç kredisi başvurusu ile nakit sorununu kökten çözüyor. İnternet bankacılığı ya da mobil uygulama üzerinden yapılacak başvuru ile oluşturulacak kişiye özel geri ödeme planı doğrultusunda nakit ihtiyacı tamamen bitiyor.

HSBC Dijital İhtiyaç Kredisi başvuru sırasında gerekecek belgeler ve başvuru sürecine dair detaylar HSBC internet sitesi üzerinden paylaşıldı. HSBC 50 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu 36 ay vadeli taksitlerle geri ödenebilir.

HSBC 50 BİN TL DİJİTAL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Acil ihtiyacınızı ertelemeden yapılacak HSBC Dijital Kredi Başvurusu ile kredi ödemesi ve kredi ödeme takibi online ortamda incelenebilir. Bankaya gitmeye gerek kalmadan nakite ihtiyaç duyulan her anda başvuru yapılabilir. Dijital ihtiyaç kredisi anında onaylı olarak hesaba yatırılıyor. 36 ay vadeli esnek ödeme fırsatı aylık minimum taksitlerle bütçeyi sarsmıyor.

HSBC emekli, asgari ücretli ve özel sektör çalışanlarına özel sunduğu kredi tekliflerini Ağustos ayının son haftasına özel başvuruya açık hale getirdi. HSBC 50 bin TL Dijital İhtiyaç Kredisi başvurusu için HSBC Mobil uygulama veya resmi internet sitesi üzerinden internet bankacılığı uygulaması kullanılabilir.

HSBC 50 BİN TL DİJİTAL İHTİYAÇ KREDİSİ GERİ ÖDEME TABLOSU

HSBC 50 bin TL üstü kredi talepleri için 24 ay, 100.000 TL üzeri kredi talepleri için ise 12 ay vade uyguluyor. HSBC dijitale özel bireysel ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacaklar aşağıdaki geri ödeme tablosunu inceleyebilir:

-Kredi tutarı: 50.000 TL

-Kredi vade süresi: 36 ay

-Kredi faiz oranı: %3,23

-Kredi aylık taksit tutarı: 2.717,67 TL.