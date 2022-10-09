Gecenin Ucunda Dizisi Reyting Oranlarında Başarısız ama Sosyal Medyada Çok Konuşuldu!

Uzun bir ara sonrasında Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül çifti yeni dizi projesinde başrol olarak partner oldu ve bu seçimleriyle hayranlarını büyük bir sürpriz yaşattı. Şu sıralarda yeni dizileri ile gündemde yer alan ve dikkatleri üzerine çeken Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül çifti, Star TV ekranlarında Gecenin Ucunda dizisinde rol alıyor. İzleyici grubu Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan Gecenin Ucunda isim dizi projesi hakkında bilgiler gelmeye başladığında çok heyecanlanmış ve konu hakkında detayları merak etmişti. Fatih Harbiye isimli dizi projesinden 8 yıl sonra Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çiftinin hayranları tekrardan iki oyuncuyu beraber izleyebilecek olmanın heyecanını yaşayarak merak doldu.

Nihayet aylardır heyecan içerisinde beklenen ve hazırlıkları devam eden dizi ekranlarda yayınlandı ve seyirci karşısına çıktı. Bu hafta çarşamba akşamında izleyici grubu ile buluşan Gecenin Ucunda dizisi ilk bölümü ile dikkatleri üzerine çekti ve Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül çifti hayranları tarafından izlenildi. Diğer taraftan kanal diziden beklediği sonuçları alamadı ve Gecenin Ucunda dizisi reyting oranlarında düşük puanlar elde etti. Kanalın yanı sıra seyirci grubunun da çok tahmin etmediği sonuçlar elde edildi ve daha sonraki haftalarda yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. Hikayesi ve kadrosu ile dizinin çok izleneceği tahmin ediliyordu fakat Gecenin Ucunda sonuçlara göre ilk 10 dizi arasında bile giremedi.

Yapımcı, kanal ve seyirci grubu için şaşırtıcı bir sonuç elde eden Gecenin Ucunda isimli televizyon dizisi projesi kimsenin beklemediği sonuçlara ulaştı. Gecenin Ucunda isimli dizi projesi herkes için şaşırtıcı bir sonuç elde ederken totalde 12. olmasıyla alınan söz ettirdi. Bunun yanı sıra ABC1 ve AB kategorilerinde de 8.'lik koltuğuna oturan Gecenin Ucunda dizisi sonraki haftalarda alacağı reyting oranları ile tartışılıyor. Diğer taraftan dizi için kimse umutsuzluğa düşmedi ve Gecenin Ucunda dizisinin bu durumu sonraki haftalarda düzeltebileceği tahmin edildi. Bazı diziler yayın hayatına başladıkları ilk haftalarda çok anlaşılamıyor fakat daha sonra birkaç bölüm geçmesi ardından bazı sıçramalar yaşayabiliyor. Gecenin Ucunda dizisi Peride Celal'in aynı isimli romanından ekrana uyarlanarak seyirci karşısına çıktı. Sosyal medyada ise diziyi izleyip beğenen seyirci grubu diziye ve oyuncuların performanslarına karşı övgü dolu yorumlarda bulundu. Dizinin 2. bölümü merak içerisinde bekleniyor ve projenin sonraki bölümlerinde izlenme oranlarını arttırıp arttıramayacağı tartışılıyor.

Dizinin takipçileri aylardır heyecan içerisinde beklenen Gecenin Ucunda dizisinin yayınlandığı ilk gün sosyal medyada çok fazla paylaşıma imza attı. Seyirci kitlesi Gecenin Ucunda dizisi yayın hayatına devam ederken yorumlarını yayınladı ve bu durum da projenin diğer dizilere göre daha fazla konuşulmasını sağlayan bir durum oldu. Çarşamba akşamının birincisi olmayı başaran Gecenin Ucunda dizisi, elde ettiği başarı ile sosyal medyada da çok konuşuldu.