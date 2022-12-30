Gecenin Ucunda Dizisi Neslihan Atagül Hayranları için Çok Özel Bir Proje

Bir süre önce yayın hayatına başlayan fakat son zamanlarda elde ettiği reyting oranları ile alt sıralara düşen Gecenin Ucunda dizisinde Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti hem projenin yapımı ortağı olmuş hem de projenin başrolünde yer almıştı. Bugüne kadar 13. bölümünü geride bırakan Gecenin Ucunda dizisinden erken final haberi gelmediğine göre dizinin sonraki sezonda da devam edebileceği düşünülüyor. Seyirci grubu 2023 senesinde de Gecenin Ucunda isimli televizyon dizisi projesinin devam etmesi yönünde beklentilere sahip. Sizler için haberinizin devamında Neslihan Atagül, Bestemsu Özdemir ve Kadir Doğulu gibi çok başarılı 3 ismin oyuncu kadrosunda yer aldığı Gecenin Ucunda isimli televizyon dizisi projesinin sonraki sezonda devam edip etmeyeceği hakkında detaylı bilgileri ve konu hakkında merak edilenleri yazdık. Peki Gecenin Ucunda dizisi final mi yapacak, Gecenin Ucunda dizisi final bölümü ne zaman?

Ünlü dizi oyuncusu Bestemsu Özdemir dizinin Haziran ayına kadar ekranda kalacağını açıklamış ve bu gelişme sonrasında Gecenin Ucunda dizisinin izleyici grubu rahat bir nefes alarak beklemeye başlamıştı. Dizinin başrol oyuncusu ve Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu da proje hakkında bir açıklamada bulunmuş ve dizinin sezon sonuna kadar devam etme kararlılığını koruduğunu belirtmişti. Yapılan açıklamalar ile birlikte hikayede yaşanan değişimler de diziye karşı gösterilen ilginin artması için önemli bir ortam oluşturmaya devam ediyor. Söz konusu dizi projesinin kanalın sabrını zorlayıp zorlayamayacağı merak ediliyor ve dizi projesinin 2023 senesinde yolculuğunun nasıl olacağı araştırılıyor. Düşük gelen reytingler sonucunda nasıl bir karar alınacağı seyirci grubunu merak ettiği bir soru fakat dizinin 13. bölümü ardından Macide karakteri güçlü bir kadın imaji vermeye devam ettirirse Neslihan Atagül hayranları diziyi izlemeye devam edeceklerini belirtti.

Macide isminin karakterin zayıflığı sebebiyle pek çok dizi hayranı eleştirilerde bulunuyordu fakat 13. bölümde bu durum değişmeye başladı. Seyirci grubu nihayet görmek istedikleri Macide'yi gördüklerini belirtirken Macide'nin çok akıllı ve güçlü olduğunu da yazdı. Yapılan bu yoruma çok sayıda destek geldi ancak bazı izleyiciler ise güçlü Macide imajı konusunda senariste çok fazla güvenmediklerini belirtti.

Dizinin 11. bölümü ardından senaryoda önemli bir değişim yaşanmış ve ekip de değişikliği uğramıştı. Senaryo ekibi Macide isimli karakteri akıllı ve güçlü bir kadın imajıyla etkili bir hale getirmeye başlamış ve bu durum da seyirci grubuna dikkatini çeken bir gelişme olarak görülmüştü. Senaryo ekibi bu davranışında ısrarcı olursa Neslihan Atagül hayranları diziye destek vermekte kararlı olacaktır. Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu hayranları iki başarılı ismin hem dizide hem de özel hayatlarında çok başarılı işler yapmasından dolayı memnuniyet duyuyor ve ikiliyi destekliyor. Çiftin aşkı seyirci grubuna da yansımış durumda ve bu durum proje için de önemli bir kazanım olarak düşünülüyor. Gecenin Ucunda dizisinin son bölümü çok beğenildi ve senaristlerin güçlü Macide karakterini devam ettirmesi talep edildi.