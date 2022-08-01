Gecenin Ucunda Dizisi Ne Zaman Başlayacak? Neslihan Atagul ile Kadir Doğulu Başrolde

Yeni sezonda seyirci kitlesi ile buluşacağı açıklanan Gecenin Ucunda isimli dizi projesi iddialı bir şekilde yayın hayatına başlayacak. Dikkat çeken yapımlar arasında yer alan Gecenin Ucunda, bir süredir adından söz ettiriyor ve gündemde yer alıyordu. Projenin Star TV ekranlarında seyirci kitlesi ile buluşacağı öğrenilmiş ve dizinin oldukça iddialı bir yapım olduğu açıklanmıştı. Özellikle Neslihan Atagül hayranları Gecenin Ucunda isim diziyi merak ve heyecan içerisinde bekliyordu. Bir süredir ekranlardan ve sevenlerinden uzakta kalan Neslihan Atagül hayranları oyuncunun bir sonraki projesini dikkatli bir şekilde takip ediyor.

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, Sefirin Kızı isimli televizyon dizisi projesinde rol aldığı sırada bir rahatsızlık yaşamış ve bu sebeple diziyi bırakmak durumunda kalmıştı. Geçirdiği hastalık sebebiyle o dönemde hayranlarınıı üzüntüye boğan ünlü oyuncu Neslihan Atagül geçirgen bağırsak sendromuna yakalanmıştı. Tedavi süreci ve iyi bir beslenme şekli ile hastalığı atlatan ve bu sıralarda yeniden ekranlara dönmek için hazırlanan ünlü oyuncu, hayranları tarafından merak içerisinde bekleniyor.

Gecenin Ucunda isimli dizi ilk konuşulmaya başlandığı sırada ünlü oyuncu Neslihan Atagül ile anılıyor ve erkek başrol oyuncusunun kim olacağı merak ediliyordu. Gecenin Ucunda isimli televizyon dizisi projesinde başrol erkek oyuncularının kim olacağı büyük bir merak konusu olmuştu ve konu hakkında tahminler yürütülüyordu. Daha sonra proje hakkında açıklanan bilgilere göre Neslihan Atagül'ün kendisi gibi oyuncu olan eşin Kadir Doğulu ile yeni projede partner olacağı bilgisi açıklanmıştı.

İlerleyen süreçlerde ise bu bilgi büyük bir coşkuyla karşılanmış ve oyuncu çiftin hayranları büyük bir sevinç yaşamıştı. Seneler önce Fatih Harbiye dizisinde aşk yaşamaya başlayan ve partner olan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti seneler sonra tekrardan bir dizide birlikte performans sergileyecek.

Dizinin Peride Celal'in çok okunan aynı isimli romanından uyarlandığı bilinirken dizinin yeni sezonda seyri kitlesiyle buluşması beklenen bir durumdu. Eylül ayında ekranlara geleceği beklenen dizinin hazırlıklarının bu sebeple Temmuz ayında başlayacağı düşünülüyordu.

Temmuz ayında ise Gecenin Ucunda dizisinin çekimleri başlamadı ve bu da daha önceden yapılan planların aksadığını gösterdi. Dizi çekimlerinin ağustos ayında başlayacağı yönünde tahminler yürütüyor. Bu durumda ise yeni dizi projesinin Eylül ayına yetişip yetişmeyeceği de tartışılıyor. Projenin ilk bölümünün uzun süreceği beklenirken dizinin henüz oturmaması nedeniyle sürecin daha da uzayacağı hakkında yorumlar yapılıyor. Tüm bu yaşananlar sebebiyle Gecenin Ucunda dizisinin Eylül ayına yetişmesi zor bir durum olarak düşünüyor ve dizi tarihinin daha ileri bir tarihe atılacağı düşünülüyor.

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu isimli oyuncu çift dizileri ile ilgili çok özenli davranıyor ve Gecenin Ucunda dizisi için titiz bir çalışma yürütülüyor. Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun yanı sıra projenin oyuncu kadrosuna Zuhal Olcay, Bestemsu Özdemir, Tuğba Ünsal, Levent Özdilek, Gonca Aykut ve Şencan Güleryüz gibi isimler yer alıyor. Dizide Macide ile Kazım isimli iki karakterin aşk hikayesi anlatılacak ve Maide'nin aşka olan inancını kaybettiği sırada Kazım ile karşılaşması sonrasında yaşadığı olaylar seyirciyle buluşacak.

Kazım ile Macide karakterlerinin özel duyguları tekrardan tanımasının hikayesi söz konusu projede anlatılacak ve izleyici kitlesi ile buluşacak.