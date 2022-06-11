Gece yayınlandı: emekli 20 bin TL ödeme alacak!

Emekli maaşı alan vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için 20.000 TL'ye kadar gelir belgesiz onay alacak. Garanti Bankası tarafından gece yayınlanan haber ile birlikte bayram için verilecek olan Kurban Bayramı kredileri emeklileri 20.000 TL gelir belgesi olarak kullandırılacak. 20.000 TL kredi kullanacak olan vatandaşlar Kredi şartlarına uygun olması durumunda hesaplarını ödeme alabilecek.

Garanti Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar üç ay erteleme 20.000 TL almak istiyorlarsa banka kredi puanına bakılarak onay verileceğini bilmesi gerekiyor. Bankadan yapılan açıklamada emekli maaşını alan vatandaşlar 20.000 TL'ye kadar hemen onay alabilecek.

Garanti Bankası üzerinden emekli maaşı alıyorsanız daha yüksek limitlerde de kredi kullanabiliyorsunuz. Garanti Bankası son zamanlarda yapmış olduğu kredi kampanyalarında özellikle emekli olan vatandaşların kendi bankalarına emekli maaşı taşımaları için sürekli olarak güncel kampanyalar yapmaktadır. Emekli maaşınızı eğer Garanti bankası'na taşımak istiyorsanız kendi maaş müşterisi olduğunuz banka üzerinden hesabınıza herhangi bir bloke olmaması gerekiyor.

Garanti Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak olan başvurularda banka kişilere ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurduktan sonra ne kadar kredi onayı verdiğini SMS ile göndermektedir. Sms ile yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusu sonrasında sizlere ne kadar kredi bornova'ya geldiği söylenecek ve onaylanan tutarlarda kredimizi hemen hesabınıza yatırabileceksiniz.

Garanti Bankası mobil uygulaması kullanan vatandaşlar ise mobil uygulama üzerinden kredi başvurusunda bulunabiliyor. Garanti Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişiler kredi almak istiyorlarsa şubelerine de gitmeden bankanın mobil uygulaması üzerinden 20.000 TL ödeme alabilmektedir.

Garanti Bankası şubelerine giderek veya resmi internet sitesine girerek bankanın güncel faiz oranlarını öğrenmeyi unutmayın.