Akbank’tan Sizlere Davet Var! %0,55 Faiz Oranlı Acil Kredi Başvurusu İçin Bankaya Davet Ediyor!

Akbank’tan müşterilerine davet var! Müşterilerini %55 faiz oranlı acil kredi başvurusu için bankaya bekliyor. Konu ile ilgili açıklama yapan banka duyuruyu yaptığı anda başvurular başladı.

Akbank ihtiyaç duyan vatandaşlara, ihtiyaç kredisine başvurmaları için bankaya davet ediyor. Banka tarafından belirlenen şartlar dâhilinde %55 faiz oranlarının geçerli olduğu krediye başvuru yapabilirsiniz. Başvuru yapabilmek için, banka hesabının mevcut olması, aynı bankadan kredi çekip zamanında ödemelerin yapılması veya kredi kartının kullanılması gerekir.

Akbank, uyguladığı politikalar ile sadece kendi müşterilerine uygun faiz oranı ile kredi imkânı veriyor. Daha önceki zamanlarda bu banka ile çalışmadıysanız ihtiyaç kredisine başvuru yapabilirsiniz. Başvuru yapılması durumunda sadece güncel faiz oranlarından faydalanabilirisiniz. Banka üzerinden %55 faiz oranlı 36 ay vadeli kredi tutarı 10 bin lira olarak sunuluyor.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Akbank tarafından yürütülen %0,55 faiz faizli ve 10 bin lira tutarlı kredi için, katılım sağlamak isteyin kişiler, bankanın uygulaması kullanılarak giriş yapabilirler. Belirlenmiş olan kredi limitini kullanarak hızlı bir şeklide başvurularını gerçekleştirebilirler. 10 bin lira üzerindeki ihtiyaç kredilerine başvuru yapmak isteyenler, aynı şekilde Akbank şubelerine giderek her an 100 bin lira tutarlı acil nakit kredisine katılım sağlayabilirler.

Akbank, 50 bin liraya kadar olan tüm krediler için 36 ay vade uygulanırken, 50 bin liranın üzerindeki kredilere sadece 24 ay vade imkânı tanınıyor. Cep telefonundan mesaj kısmına kredi yazıp boşluk bırakılarak TC kimlik numarasını 4425 nolu numaraya gönderilmesi gerekir. Yetki verilecek miktar, kısa sürede hesabınıza aktarılır. Sorunsuz bir şekilde kredinizi kullanabilirsiniz.

Acil nakit ihtiyacı hissedildiğinde, ihtiyaç kredisine katılım sağlamak için, kredi işlemleri ve kredi başvurusu hakkında detaylı bilgi edinmek için müşteri hizmetleri aranarak kredi başvurusunda da bulunabilir. Bunun yanı sıra bankanın resmi internet sitesinden giriş yapılarak ya da banka şubelerine gidilerek kredi başvurusu yapılabilir. Ayrıca ATM lerden de başvuru yapmak mümkün gözüküyor. Başvuru yapacak olan vatandaşların kredi notu en az 1200 olması gerekebilir.