Gece yarısından sonra hesaplarınızı kontrol etmeyi unutmayın! 30.000 TL ödeme yatacak

Bugün başlatılan yeni kampanyada DenizBank üzerinden verilecek olan ihtiyaç kredilerinde 30000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde ödeme olacağınızın haberi geldi. Resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilere 30000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi verileceği açıklandı. Denizbank, son zamanlarda yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte adından söz ettirmeye devam ederken, düşük faiz oranlarıyla 30000 TL gelir belgesiz kredi kullanacak olan kişilere de yeni bir kampanya duyurusu başlattı.

Sms ile kredi başvurusu yapmanız durumunda sizlere 30000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanından faydalandırmak isteyen Denizbank, yapmış olduğu bu kampanyada banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde sonuç vereceğini açıkladı. Sms ile kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, banka kredi puanı uygun olması durumunda cep telefonları üzerinden, atacakları ücretli bir mesaj ile birlikte bankadan ne kadar kredi onayı aldıklarını görebiliyor.

Cep telefonunuz üzerinden SMS ile başvuru yapmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 32 80 numarasına göndermeniz durumunda, Denizbank'ın başlatmış olduğu, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmış olacak ve 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli kredi kullanmış olacaksınız. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, ayrıca bankanın mobil uygulamasını kullanarak da istedikleri zaman Denizbank, mobil uygulaması kredisi başvurusunda bulunabilir. Bu gece itibariyle kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar mesai saatleri dışında da Denizbank, mobil uygulaması üzerinden 30000 TL'ye kadar kredi imkandan faydalanabiliyor.