Ziraat Bankası Duyurdu! Sizlerde Bu Bankanın Kartını Kullanıyorsanız, 40.000 TL Ödeme Alabileceksiniz

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru sonrasında 40000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası, yaptığı yeni kampanyalar ile birlikte bireysel müşterilere kredi imkanı sunmaya devam ediyor. 40000 TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen kişiler, özellikle bu bankada hesabı olması durumunda ve bankamatik kartını kullanması durumunda 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi için banka şubelerine gitmeden hemen onay alabilecek.

Ziraat Bankası müşterileri kendi hesapları üzerinde alacakları internet bankacılığı şifresi ile birlikte bankanın mobil uygulamasına giriş yaparak buradan kredi başvurusunda bulunabilecek onaylanan tutarı, kendi hesabına yatırabilecek.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilerin banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması durumunda ve sigortalı olarak çalışıyor ise en az 6 aydır aynı işyerinde sigortalı olarak çalışıyor olması istenmektedir.

Emekli olan vatandaşların ise kredi kullanabilmeleri için emekli maaşları bu banka üzerinden alınması gerekiyor. Ziraat Bankası, emekli maaşını kendi bankasından alan vatandaşlara 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. Cep telefonunuz üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu nakit kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız, 3 ay ertelemeli olan krediye başvurunuzu banka şubelerinden de yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası banka şubelerini ziyaret ederek, kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirebilecek ve nakit onay almanız durumunda da hemen aynı gün içinde banka şubesi üzerinden bireysel müşteri temsilcisi aracılığı ile krediyi çekeceksiniz.

Ziraat Bankası yapmış olduğu bu kampanyalar dahilinde vatandaşlara 1.50 ve 1.90 faiz oranları arasında kredi imkanı sunmaktadır. Banka müşterisi olan kişiler daha uygun faiz oranlarıyla kredi kullanırken, bankadan daha önce hiçbir şekilde kredi kullanmamış olan kişilere yüksek limitli ve yüksek faizli krediler verilmektedir.