Türkiye genelinde yaşayan emekliler için müjdeli haber bugün itibariyle gerçekleşti. Emeklilere yönelik yüzde 25 oranında yapılan zam memnuniyetle karşılanmış olsa da bazı emekliler hala zam oranını yetersiz buluyor ve ek zam taleplerini sürdürüyorlar. Ancak bugün alınan yeni haberler, emeklileri bayram havasına sokacak nitelikte. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine intibak zammı onayı verildi. İşte son dakika detayları...

Uzun süredir beklenen intibak yasası emekliler için sevindirici bir gelişme oldu. Özellikle son dönemde yapılan yüzde 25 oranındaki zamın yetersiz bulunması, emeklilerin ek zam taleplerini gündeme getirmişti. Bugün itibariyle, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yönelik yüzde 35 intibak zammı onaylandı. Bu durum, emekli maaşlarının bir kez daha değişeceği anlamına geliyor. İntibak yasasının hayata geçirilmesiyle birlikte, 2000 yılından önce emekli olanlarla 2000 yılından sonra emekli olanlar arasındaki maaş eşitsizliğinin ortadan kalkması hedefleniyor. Bu adım, emeklilik primlerinin eşitlenmesini sağlayarak genel bir maaş artışına da kapı aralayacak.

Emeklilik reformları dönemi, tüm emekliler için büyük önem taşıyor, özellikle EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) dahil. İntibak yasasıyla beraber, emeklilere daha fazla mali destek sunulması amaçlanmaktadır. Kadınlara yaş ve prim desteği sağlanması, küçük esnaf ve çiftçilerin prim yükünün azaltılması gibi çeşitli tedbirler de bu kapsamda yer almaktadır. Bu adımlar, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmeyi ve mali güvencelerini güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Ancak intibak düzenlemesi için, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar da kapsamın içine alınmalıdır. Taleplerini yüksek sesle dile getiren yaklaşık 2 milyon emekli, intibak düzenlemesinin sonraki dönem emeklilerini de kapsamasını savunuyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin adaletli bir maaş sistemi taleplerini önemle vurgulayan önemli bir figür olarak öne çıkıyor. Aynı süre boyunca aynı primleri ödeyen ve aynı yaşta emekli olan ancak farklı miktarlarda emekli maaşı alan bireyler arasındaki eşitsizliğe dikkat çekiyor. Ergün, Meclis tarafından bir İntibak Yasası'nın çıkarılması gerektiğini ifade ediyor.

Bu intibak düzenlemesi, emeklilerin emekli maaşlarında yaşanan adaletsizlik ve eşitsizliği ortadan kaldırmayı hedefleyen önemli bir adımdır. Bu düzenlemeyle, 2000 yılından önce ve sonrasında emekli olan kişiler arasındaki maaş farklılıklarının düzeltilmesi ve gelecekteki emeklilerin daha adil bir maaşa kavuşması amaçlanmaktadır. Mevcut sistemde aynı koşulları sağlayan emeklilerin farklı maaşlar alması, emekliler arasında haklı bir rahatsızlık kaynağı oluşturmaktadır. İntibak yasası, emeklilerin ekonomik güvencelerini artırarak, daha iyi bir yaşam sürmelerine katkı sağlamayı hedeflemektedir.