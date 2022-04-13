Gece Yarısı Onay Verildi: Nakit Problemi Bulunanlara Yüksek Limitli Kredi Verilecek! Başvuru Şartları Neler? Alınan bir son dakika gelişmesine göre yeni bir kredi kampanyası patladı. Bugün sabah saatlerinden itibaren kredi notu 1000 altında olanlar alabilecek. Son dakika haberi bankaların resmi internet sayfaları üzerinden yayınlandıktan sonra, ilk müracaat işlemlerini gerçekleştirenler anında onay almaya başladı bile.

Bir vatandaşın bir bankadan kredi talebinde bulunması ile beraber bankanın yaptığı ilk iş kredi siciline bakmasıdır. Banka koşullarının başında kredi skoru geliyor. Kredi skoru, diğer banka çalışanlarından oluşan bir puan şeklidir. Eğer ki puan durumu yükselecekse o halde diğer banka, kredi kartı borçlarınızı ve kredi borçlarınızı vakti zamanında ödemiş olmanız gerekir. Devamlı bankalara kredi ya da kredi kartı başvurusu yapılmaması gerekir. Kredi skoru uygun olan vatandaşlar, bankalardan istedikleri tutarı almak suretiyle kredi kullanabilir. Bankalardan problemsiz bir şekilde kredi kullanmak isteyen vatandaşların en az 1100 ve üzerinde skorunuzu olması gerekiyor. Bu durumda ise 1000 puan olan müşteriler de Kredi notu düşük olan müşterilerdir.

Aktif Bank Kredi Başvurusu Yapanlara 50.000 TL Veriyor

Aktif Bank resmi internet sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamalara göre müracaat işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlara 50.000 TL tutarında kredi destek ödemesi yapılacak. Bankaya kredi başvurusunun yapılması için cep telefonuna girip Aktif Bank sms kredi başvurusu açısından kimlik numarasının yazılması ve 3050 numarasına mesaj şeklinde gönderilmesi gerekir. Sadece 4 dakika içerisinde onay verilmesi halinde 50.000 TL tutarında kredi inince ve atılması çok kolay olacak.