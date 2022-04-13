Bu Kampanyaya Rekor Başvuru Geldi, 36 Ay Vadeyle Anında Alabilirsiniz. Son dakika 10.000 TL kredi destek kampanyası ilan edildi. Rekor başvuru geldi. Para probleminiz olsun ya da olmasın başvuru yapmanız halinde 36 aylık vade seçeneği ile kredi kampanyasına katılım sağlayabilirsiniz.

Alınan bir son dakika haberine göre müracaat işlemlerini gerçekleştiren vatandaşların 36 aylık vade seçeneği şeklinde kullanabilecekleri 10.000 TL tutarındaki kredi destek kampanyası ilanı geldi. Anında 10.000 TL kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, en uygun bankayı kendilerine bulduktan sonra gerek internet uygulamaları üzerinden gerekse de banka şubesinden müracaat işlemlerini yapmaları gerekiyor. Diğer taraftan müracaat işlemleri sonrasında banka anında sizlere kredi neticesini verecektir. Koşullara uygun olmanız halinde 10.000 TL'lik nakit kredi ödemesini anında alabilirsiniz. Bu kredi kampanyasından faydalanmanız için gerekli olan tek koşul kredi notunuzun 1200 ya da daha da üzerinde olması gerekir.

Garanti Bankası Anında 10.000 TL Kredi Başvurusu İşlemleri Nasıl Yapılır?

Garanti Bankası üzerinden anında 10.000 TL kredi başvurusu işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların öncelikli olarak bankanın resmi internet sitesi kullanılabilir. Diğer taraftan şubelerden bu krediye başvuru yapılabilir. Kredi başvurusu yapıldığında banka değerlendirme yapacak ve kredi notunun uygun olunması halinde onay verecek. Kredi kullanmanız açısından TC vatandaşı olmanız gerekiyor ya da bir iş yerinde 3 aydır çalışıyor ve sigorta priminizin ödenmesi gerekir.