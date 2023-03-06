Garanti Bankası Emekli Maaşını Taşıyan Kişilere 100.000 TL Ödeme Vereceğini Netleştirdi!

Garanti Bankası üzerinden başlatılan yeni kampanyada emekli maaşını bu bankadan alan vatandaşlara 100.000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi gerçekleştirileceği açıklandı. Garanti Bankası yapmış olduğu promosyon kampanyaları haricinde emekli kredisi kampanyalarında da vatandaşlara uygun kredi faizleri ile birlikte işlem yapacağını açıkladı. Garanti Bankası üzerinden emekli maaşı alıyorsanız başvuru şartlarına uygun olmanız durumunda işlemlerinizi gerçekleştirebilecek ve Garanti Bankası üzerinden kullanmış olduğunuz bu krediler ile birlikte dilediğiniz zaman ihtiyacınızı giderebileceksiniz.

Garanti Bankası emekli kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Garanti Bankası üzerinden başlatılan emekli kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlara bankalar uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri gerçekleştirirken şubelere gitmeden işlemlerini yapmak isteyen vatandaşlar da Garanti Bankası internet sitesi üzerinden kredi alabilecek. Garanti Bankası emekli kredisi almak isteyen vatandaşlar Garanti bankası'nın başlatmış olduğu bu Kredi kampanyasına katılarak emekli maaşı hesapları üzerinden işlem yapabilmeleri için maaş müşterisi olması veya emekli maaşını Garanti Bankası şubelerinde taşınması isteniyor.

Garanti Bankası kredi kampanyasına katılarak başvuru gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatılan Bu kampanyada emekli maaşını bu bankalara taşıyarak Kredi kullanacak olan vatandaşlara 100.000 TL kredi ödemesi 24 ay vadeli olarak verilecek ve ilk taksit ödemesinde de 90 gün erteleme yapılarak Kredi kullanımı olanak sağlanacaktır. Garanti Bankası üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapabileceğiniz şubeler aracılığı ile birlikte işlem yapabilirsiniz.