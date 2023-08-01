Temmuz ayı bitmeden emekliler için ardı arkası kesilmeyen zam haberleri de gelmeye devam ediyor. Emekliye 5 Temmuz'da TÜİK verilerinin açıklanması sonrasında yüzde 25 oranında enflasyon artı refah payı zammı yapılmıştı. Memura da artı seyyanen ödeme hak kazanılırken, emeklinin gözü de kendisine onay verilmesi beklenen seyyanen zamma çevrilmişti. Devlet büyükleri ve bir çok dernek başkanı emekliye seyyanen zam yapılmalı önerilerini sunarken, müjdeli haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Emekliye ek zam onayı verildi. Ancak TBMM'nin kapalı olması sebebiyle bu onayın Ekim ayına kalacağı ve uygulamaya sokulmasının da Aralık ayını bulacağı belirtildi. Haziran ayının son haftasında da asgari ücretli çalışan için de zam oranı açıklanmış ve yüzde 34 zam ile birlikte asgari ücret 8.506 TL'den 11.400 TL'ye çıkmıştı. Bu açıklama sonrasında belediyelerin zam oranları da işçiler tarafından sıklıkla merak edildi.

Gün gün belediyeler ve sendikalar arasındaki görüşmeler süre geliyor. Sendikalar, işçinin tarafında olup en yüksek zam uygulaması için görüşmelerini sürdürürken, bir belediye zam açıklaması daha yapıldı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi işçisine kallavi zam yapıldı. Bu zam oranı ise yüzde 61 olarak açıklandı.

2300 belediye çalışanını yakından ilgilendiren görüşmelerin neticelendirildiği belirtilirken, yüzde 61 zam, çalışanı mutlu etti. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu zam ile alakalı açıklama yaptı. Açıklamasında bu ay 5.000 TL seyyanen zam anlaşmasının sağlandığını söyledi. Ve “Belediye şirket çalışanlarının sözleşme zamanı şu an. Teknik düzeyde arkadaşlar görüşmeleri tamamladılar. Şimdi mali anlamda bir karar vereceğiz. Onun arifesindeyiz. Oran olarak kesin bir şey diyemeyiz. Bizimle görüşmeler yapılacak. İşçilerimizi mümkün mertebe memnun edecek bir artışla sözleşmeyi imzalarız. Biz normalde Ağustos 15’de zamlı maaş verecektik. Ama Temmuz 15’deki maaşlarına seyyanen 5 bin liraya yakın bir zam yaptık. Onu da bu ay maaşlarına yansıtacağız. Ağustos ayında alacakları maaş sözleşme yapacağımız maaş olacak. Zam oranı da kısa bir süre içinde açıklanır." dedi.