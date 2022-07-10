Gece yapılan duyuruda emekliye 5500 TL ödeme verildiği açıklandı! Emekli maaş hesabınızı kontrol edin!

Emekli olan vatandaşlar için 5500 TL'ye kadar kredili mevduat hesabı verecek olan bankalar açıklandı. Emekli olan kişiler, hafta sonu ve bayram tatilleri olsa bile 5500 TL'ye kadar ödemelerini alabilmeleri için başvurularını gerçekleştirebilirler. Emekli maaş hesabınız üzerinden alacağınız bu plaket kampanyalarından faydalanmak isteyen vatandaşlar, emekli maaş hesapları üzerinden internet bankacılığı şifresi ile birlikte artık para başvurusunda bulunabiliyor.

Kamu bankaları ve özel bankalarının başlatmış olduğu bu nakit kampanyasından faydalanmak isteyen kişilere 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli olarak krediler verilmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda emekli maaş hesabınız üzerinden 5500 TL'ye kadar nakit kullanmak isteyen kişiler almış oldukları bu paraları geri ödemesini ise 12 ay vadeye kadar bölerek de yapabilmektedir.

KAMU BANKASI

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, 5500 TL'ye kadar kredili mevduat hesabı başvurusu yapmak istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilirler. Emekli maaş almış oldukları hesap üzerinden internet bankacılığı şifresi adlı mobil uygulama üzerinden istedikleri zaman artı para başvurusunda bulunabilir. başvuru yaptıktan sonra kimlik numaranız üzerinden sorgulama yapılır ve sizlere 5 dakika içerisinde sonuç verilir.

DENİZBANK

Denizbank üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, Kurtaran Hesap adındaki emekliler için verilen artı para imkanından faydalanabiliyor. Kurtaran, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak, 32 80 numarasına mesaj olarak gönderin. Denizbank'ın mobil uygulamasını kullanan vatandaşlar ise başvurularını, Denizbank, mobil uygulaması üzerinden de yapabilmektedir. artı para almanız durumunda sizlere hızlı bir şekilde sonuç verilir ve onaylanan Tutarı nekadar olduğu hakkında bilgileri artı para olarak kendi emekli maaşı hesabınızda görürsünüz.