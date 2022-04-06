Bankadan çılgın kampanya! Nakit ihtiyacına süper çözüm yaparak 10.000 TL gönderiyorlar. Paraya ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada 10.000 TL 36 ay vadeli işlem yapılacak. Ekonomik sıkıntı yaşayan bireysel müşteriler için başlatılan bu kampanyalarda acil ihtiyaç kredisi olarak başvurunuzu gerçekleştirebilecek ve hızlı bir şekilde banka üzerinden onay alabileceksiniz. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşlar, banka üzerinden 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenebilecek.

Denizbank, kendi resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu kampanya duyurusunda, bu çılgın kampanyaya katılan müşterilere gelir belgesiz olarak işlem yapacağını açıkladı. Denizbank kredi politikalarına uygun olan vatandaşlar cep telefonlarının SMS kısmından başvurularını gerçekleştirerek banka şubelerine gitmeden de ne kadar kredi onayı aldıklarını görebilecekler. Başvuru yapmak istiyorsanız, Denizbank, ihtiyaç kredisi kampanyası şartlarına uygun olmanız gerekir. Banka kredi puanı 1100 ve üzerinde olan vatandaşlar ile birlikte 18 yaşından büyük olan herkesin başvuruları gerçekleştirebilecektir.

Sms ile başvuru nasıl yapılır?

Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar için kampanya başlatan Denizbank, cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek "Kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 32 80" numarasına gönderin.

Gönderilen mesaj sonrasında banka değerlendirme yapacak ve kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgiler mesaj ile gelecektir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda sadece SMS ile başvuru değil, bankanın internet sitesine girerek veya bankanın internet bankacılığını kullanarak da istediğiniz zaman başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden web kredi kampanyasına katılarak, işlem yapacak olan kişilerin onay almaları durumunda onaylı Mesaj ile birlikte en yakın banka şubesine giderek kimlikleriyle birlikte 10000 TL 36 ay vadeli kredi kullanabilir. Kullanacak olan bu kredilerde, ayrıca banka şubelerine gidecek olan vatandaşlar, ilk taksit ödemelerinde 45 gün veya 90 gün erteleme yapma imkanda sunulmaktadır. Düşük faiz oranlarıyla alabileceğiniz bu kredi kampanyasına katılacak olan kişiler, acil ihtiyaçlarında kullanacakları 10000 TL haricinde kredi puanı yüksek olması durumunda daha yüksek limitlerde kredi kullanabilir.