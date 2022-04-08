Son dakika haberi geldi. Önemli manşet haberi duyuruldu. Gece Resmi Gazetede Yayına Girdi! 5000 TL Sabahtan İtibaren Hesaplara Yatmaya Başladı! Görenler Şaşırdı. 5000 TL almak isteyenler nasıl başvuru yapacaklarını araştırmaktadırlar. Devlet destekli olarak emekli ve sigortalı olarak çalışan kişilere bayram için ödenecek olan bu nakit kampanyasına sadece kamu bankalarından katılabileceksiniz. Para ihtiyacınızın olması durumunda Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden işlem yapabileceksiniz. Bankalardan işlem yaparak kredi kullanmak isteyenler 18 yaşından büyük olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor.

Devlet destekli verilecek olan 5000 TL ödemelerde banka şartlarına uygun olan kişilere 36 ay vadeye kadar işlem yapılacaktır. Başvurular sadece banka şubelerinden değil, özellikle şubelere gitmeye zamanı olmayan kişiler için mobil uygulamalar üzerinden de yapılmaktadır. 5000 TL'ye kadar verilecek bu krediler ayrıca düşük faiz oranları ile hesaplarınıza tanımlanacaktır.

Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları olan Vakıfbank, Halkbank yaptıkları açıklama ile birlikte bu kredileri vermeye başladı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda bu 3 banka üzerinden banka şubelerine giderek veya seçeceğiniz bankanın internet sitesine girerek 5000 TL ödeme alabilirsiniz.

5000 TL üzerinde işlem yapmak isteyenlerde başvurularını yaparak yüksek limitli nakit kredi kullanabilirler. 5000 TL üzerinde kredi alacak kişilerin emekli olması ve emekli maaşlarını bu bankadan almaları hemen sonuçlarını gösterecektir. İhtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere banka hemen sonuç vermektedir. 5000 TL ve üzerinde nakit kredi kullanacak olan kişilere banka düşük faiz oranları ile işlem yapmaktadır.

Özellikle Ziraat Bankası hesabı olan kişiler bankanın mobil uygulaması üzerinden 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak nakit kredi kullanabilmektedir. Bu krediler ile birlikte hemen destek ödemesi alabileceksiniz.