Anne Babalar Dikkat! Türk Vatandaşı Olmanız Halinde Başka Bir Şarta Gerek Olmadan Bu Ödemeleri Alabilirsiniz. Anne babalardan herhangi birinin Türk vatandaşı olması halinde dünyaya gelen her çocuk için bir ödeme yapılır. İlk çocuk için 300 TL ödeyen devlet, dünyaya gelen ikinci çocuk için 400 TL'lik bir ödeme yapıyor ve 3. çocuk için 600 TL olmak üzere toplamda 1300 TL'lik bir ödeme yapıyor.

2. Çocukta 700 TL ve 3. Çocukta İse Toplamda 1300 TL'lik Bir Ödeme Yapılıyor

Doğum parası, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı üzerinden sağlamakta olan doğum sonrası kimlik başvuru aşamasında otomatik bir şekilde verilen ödemelerden biridir. Müracaat işlemleri yapılması gerekmeyen ödemelerde ise Kaymakamlık makamına kimlik başvurusu işlemlerinin yapılması gerekir. Başvuruların alınmasının hemen sonrasında ise ödemeler doğrudan bir şekilde anne ya da babanın hesabına geçer.

Mayıs 2015’ten Sonra Dünyaya Gelen Her Çocuk İçin Geçerli Doğum Parası Ödemeleri Şu Şekilde Olmaktadır;

·Birinci çocuğun Dünyaya gelmesi halinde aile Bakanlığı tarafından 300 TL'lik bir ödeme yapılıyor.

·İkinci çocuğun dünyaya gelmesi durumunda 300 TL dışında ikinci çocuk için 400 TL'lik bir ödeme daha yapılıyor,

·3. çocuğun dünyaya gelmesi durumunda ise daha önceki iki çocukta alınan 700 TL ödeme dışında 600 TL'lik bir ödeme daha yapılıyor. Böylelikle 3 çocuk için ailelere toplamda 1300 TL'lik bir ödeme yapılıyor.