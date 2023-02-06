Emeklilere geceden sonra hesaplarına ödemeler olacak! 11 gün süre içinde herkes alacak!

Emekli maaş hesaplarınız üzerinden sizlerde başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde alabileceğiniz yeni bir kredi paketi, emekli maaş hesabı üzerinden verileceği açıklandı. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için belirtilen politikalara uygun olmaları durumunda ödemelerde, kamu bankaları üzerinden gerçekleştirilecektir.

Emekli maaş hesapları üzerinden 11 gün içerisinde Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan ve tüm emekli maaşı, müşterilerin kredi ödemelerini şubelere gitmeden alabilmektedirler. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde alabileceğiniz bu kampanyalara katılarak, dilediğiniz zaman ödeme alabilir ve başvurunuzu hızlı birşekilde gerçekleştirebilirsiniz.

BAŞVURU

Başvuru yapmak istiyorsanız, en yakın banka şubeleri haricinde internet siteleri ve internet bankacılığını da kullanabiliyorsunuz. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için banka müşterisi olan tüm vatandaşlar diledikleri zaman kredi ödemelerini hesaplar alabiliyor.

Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz kampanyalara katılmak istiyorsanız sizlerde bu kamu bankaları üzerinden maaş almanız durumunda internet bankacılığı uygulamaları üzerinden işlem yapabilirsiniz. Ziraat BankasıVakıfbank Halkbank üzerinden internet bankacılığı uygulamaları aracılığı ile birlikte nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara hızlı bir şekilde sonuç verileri ve onaylanan tutar hesaplara yatırılmaktadır. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalara katılarak, dilediğiniz zaman ödeme alabilirsiniz.

Emekli olan kişiler internet bankacılığı uygulamaları haricinde, bankaların şubelerine giderek de kimlikleriyle birlikte başvuru gerçekleştirerek, istedikleri limitlerde kredileri 11 gün içerisinde düşük faizli olarak alacaklardır.