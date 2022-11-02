Gece açıklaması: Resmi gazetede yayınlanan haber ile "Emekliler Ödeme" alacaklar! Ek ödemeler bugün başlıyor

Gece yapılan açıklama sonrasında nakit ihtiyacı olan ve ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen emeklilere, Resmi Gazete üzerinden de yapılan duyuru sonrasında ek ödemeler, devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak kullandırılmaktadır. Resmi Gazete üzerinden yapılan duyuruda, özellikle ek ödeme alacak olan vatandaşlara devlet destekli olarak verilecek, nakit kampanyalarında ihtiyaç kredisi adı altında verilecek olan ödemeler, şartları uygun olan tüm vatandaşlar hemen aynı gün içinde kullandırılmaktadır.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi kampanyası yaptığı zaman özellikle düşük faiz oranları ile birlikte emekli olan vatandaşlara kredi ödemelerini hemen aynı gün içinde kullandırıyor. Kamu bankaları olan Ziraat Bankası gibi, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de başvuru yaparak, acil para ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için yapılacak olan işlemlerde nakit kredi kullanmak isteyen kişilere 90 gün ertelemeli kredi hemen aynı gün içinde ödenmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için yapmış olduğu bu kampanyalarda acil kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilere devlet destekli olarak emekli maaşını kamu bankaları üzerinden alması durumunda ödeme vermektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte, işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Kamu bankaları üzerinden bireysel müşteri temsilcisi aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda hemen aynı gün içinde kredi ödemeniz hesabınıza yatırarak kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, özellikle 50000 TL'ye kadar vermiş olduğu tüm kredilerde gelir belgesi istemeden destek vermektedir.