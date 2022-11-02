4 bankadan resmi açıklama: Garanti, Akbank, Denizbank ve QNB Finansbank Belge İstemeden Hesaba Ödeme Yapacak!

Garanti Bankası Akbank Denizbank ve QNB Finansbank tarafından yapılan kampanyada özellikle gelir belgesi istemeden hesaplarını ödeme alacak olan vatandaşlara bankaların resmi internet siteleri üzerinden müjdeli haber verildi. 4 banka tarafından yapılan İhtiyaç Kredisi kampanyası ile birlikte nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi verecek olan bu bankalar nakit kredi kullanacak olan kişilere belirli kredi politikalarına uygun olmaları durumunda işlem yapacağını açıkladı.

Garanti Bankası Akbank Denizbank ve Finansbank banka kredi puanı uygun olan tüm vatandaşlar için hazırlamış oldukları bu kredi kampanyalarında ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere belirli şartları uygun olmaları durumunda hemen aynı gün içinde kredi ödemesi yapacağını duyurdu. 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm vatandaşlara 90 gün ertelemeli verilecek olan bu kredilerde bireysel müşteri olmanız durumunda işlem gerçekleştirilmektedir.

BAŞVURU

Başvuru yapmak istiyorsanız, bankaların kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünmeniz durumunda SMS ile ve internet üzerinden de şubelere gitmeden kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz.

Garanti Bankası , resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen kişilere hemen aynı gün içinde ödemeler gerçekleştirilmektedir. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, ayrıca banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte de işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilir ve 50000 TL kredi kullanabilirsiniz.

Akbank İhtiyaç Kredisi Başvurusu, SMS ile de internet bankacılığı uygulamaları üzerinden sizlere kolay bir şekilde ödenmektedir. Akbank İhtiyaç Kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, aynı gün içinde kredi işlemlerini gerçekleştirerek, 5 dakika içerisinde sonuç vermektedir. Akbank, SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz ve banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, ihtiyaç kredisi başvurunuzu şubelere gitmeden hemen aynı gün içinde hesaplarınıza yatırarak ödeyebilirsiniz.