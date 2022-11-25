Gece 23'de Açıklandı! Emekliye Süper Müjde Geldi, "Resmi Gazete" Açıklandı, Cumhurbaşkanı İmzayı Attı! Daha Ne Olsun?

Resmi gazetede yayınlanan yeni bilgilere göre emekli olan vatandaşlar adına hesaplarına yüklenmeye karar verilmiş ve yüklenmeye başlayacak olan kredili mevduat hesabı için yanlızca kamu bankaları değil, birkaç özel banka da destek vereceğini söyledi. Resmi gazete üzerinden yayınlanan haber ile birlikte nakit ihtiyacı olan vatandaşlara aynı gün içinde kredi ödemeleri yapılırken emekli olan vatandaşların da kredi işlemleri yapılabileceği açıklandı. Vatandaşlar Emekli maaş hesapları üzerinden üzerinden yanlızca kredi işlemleri değil, emekli maaşı üzerinden almış oldukları fazladan paralarda hızlı bir şekilde kullandırılarak ve hemen ardından hesaplarına yatarak artı para olarak yine vatandaşın kullanıma sunmaktadır.

KAMU BANKALARI!

Kamu bankalarından birkaçı olan Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, bu konu hakkında devletin de desteğimi alarak ödeme yapacağını ve resmi gazetede bu olayın daha öncelerini de yayınlandığını açıkladı. Vatandaşlar emekli maaşlarını Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden alıyorsa, başvurularını gerçekleştirmek için o bankaların, internet bankacılığı uygulamaları üstünden başvuruları hızlı bir yöntemle yapabilme şansları vardır. Onaylanan kredileri hesaplarını atabildikleri gibi kredili mevduat hesaplarını da artı para olarak yükleyebileceklerini açıklamışlardır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alınmış olan Kredili mevduat hesabını 12 ay vadeli olaraktan geri ödemesini yapabilecekleri gibi bir avantaj olduğu, yine haberde belirtilenler arasında. Bankalar artık para olarak vatandaşa 10 bin TL’ye kadar ödeme fırsatı verirken, nakit ihtiyacı olan vatandaşlar içinse bu parayı istedikleri zaman kullanabilme ve kullanım sonrasında ödemesini yapabilme imkanlarının da sağlamaktadırlar.

ÖZEL BANKALAR!

Denizbank ve Yapı Kredi Bankası da resmi internet sitesi üstünden yapılan bilgi sonrasında başvurularını gerçekleştirme işleminden sonra ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Denizbank ve Yapı Kredi Bankası da ihtiyaç kredisi kampanyasına girerek başvurularını göndermek isteyen tüm vatandaşlar için 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli kredi imkanı sağlayacağını söyleyerek vatandaşların yüzünü güldürdü.

Denizbank ve Yapı Kredi Bankası da ek kredi dışında, kredili mevduat hesabı olmak üzere Denizbank kurtaran hesap Yapı Kredi Bankası ise esnek hesap adını koydukları farklı sistemler ile nakit imkanı sağlayacağını açıkladı. Bir bankaya Yapı Kredi Bankası, ihtiyaç kredisi ve kredili mevduat hesabı başvurusunda bulunma durumunda olan bütün vatandaşlara en düşük faiz oranlarından yararlandırmaya çalıştırılarak kredi imkanları sağlanmaktadır.