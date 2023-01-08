Gece 23'10'da yayına girdi: Resmi gazete emekli olan kişiler için duyuru paylaştı! Emeklilere ödemeler gerçekleşiyor

Gece 23'10 da yayınlanan yeni haber ile birlikte, emekli maaşlarını bankalar üzerinden alan kişilere duyuru yapıldı. Nakit isteyen ve almak isteyen herkes, başvuru yaparak istedikleri zaman bu nakit kampanyalarından faydalanacaklar. Devlet desteği ile emekli maaş hesaplarınıza ödenecek olan bu limitlerde, nakit kredi kullanacak olan herkes, başvurusunu yaparak acil kredi ödemesi alacak ve bu ödemeleri hesaplarına atarak hemen kullanacaklardır. Kredi notu ve banka kredi siciline göre işlem yapmak istiyorsanız, başvurunuzu yaparak sizlerde gece 23*10 itibariyle kredi kullanabilirsiniz.

GECE AÇIKLANDI!

Emekli maaşlarını kamu bankalarından alanlar için yapılan bu duyuru oldukça önemli. Kamu bankası üzerinden daha önce kredi kullansanız bile sizlere destek ödemeleri verilmektedir. Emekli maaşlarınıza ödeme alacağınız bu kampanyalarda kredi ödemeleri hesaplara yatacak ve bu ödemeler ile birlikte kredinizi hemen kullanacaksınız. Üstelik kredi faiz oranları devlet destekli olarak ödenecektir. Kredi almak isteyenler, banka şartlarına uygun olarak hemen ödeme alacaklardır. Kredi almak için başvuru yapmak istiyorsanız, başvuru şartlarınıza göre kredinizi hesaba atabilmek için internet şifresi de gerekli olacak.

Emekli maaşlarını Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank gibi büyük kamu bankalarından alan herkes, emekli maaş hesapları üzerinden başvuru yaparak kredilerini kullanabileceklerdir. Bu baankalar emekli maaşlarını kendi bankasından alan kişilere 10 bin TL 20 bin TL 30 bin TL 40 bin TL ve 50 bin TL kredi paketleri hazırladı. Aldığınız tüm kredilerde sizlere 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturulacaktır. Kredi almak isteyenlere banka şubelerine gitmeden de kredi ödemeleri internet üzerinden mobil uygulama aracılığı ile verilmektedir. Daha önce kredi almadıysanız ve bu bankalardan daha yüksek limitlerde kredi kullanmak istiyorsanız da bankalar sizlerde destek olacaktır. Kredi almak isteyenlere, uygun faizli krediler 100.000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak ödenmektedir.