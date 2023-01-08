15 milyon emekliye yeni müjdeyi Ziraat Bankası ve Kamu bankaları verdi! Bu bankalardan ödeme alın

15 milyon emekli için Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank tarafından da 150000 TL'ye kadar nakit ödemesi verileceği açıklandı.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, emekli maaşını kendi bankasına taşıyan tüm vatandaşlara ocak ayı sonuna kadar düşük faiz oranları ile birlikte almak şartı ile birlikte kredi ödemelerini 150000 TL'ye kadar ödeyeceğini açıkladı.

Emekli maaşınıza gelir durumuna ve daha önceki banka, çalışmalarımıza göre, onay verilecek olan bu kampanyalara katılacak olan kişiler bankalardan, bizzat başvuru yapması gerekiyor.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası üzerinden başvuru gerçekleştirmek istiyorsanız ve nakit kredi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu bu banka şubelerine gitmeden hemen yapabilirsiniz. Ziraat Bankası internet sitesine giriş yaparak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir, onaylanan tutarı görebilirsiniz. İnternet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formuna eksiksiz bir şekilde dolduran tüm emeklilere kredi ödemesi verilecektir. En yakın Ziraat Bankası şubesine giderek de işlemlerinizi yapabilir ve bu bankadan nekadar onay aldığınızı görebilirsiniz.

VAKIFBANK VE HALKBANK

Kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen tüm emekliler emekli maaşları bu bankalar üzerinden alınması durumunda kredi işlemlerini yapabilmektedir. Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan emeklilere 150000 TL'ye kadar kredi ödemesi verilerek hemen aynı gün içinde işlem yapılacağı açıklandı. Emekli maaş hesapları üzerinden işlemleri gerçekleştirileceği için maaş müşterisi olmanız durumunda kredi değerlendirmesi yapılacak ve sizlere bu şekilde kredi ödemeleri verilecektir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 150000 TL kredi kullanmanız durumunda sizlere, 12 ay vadeli ve 24 ay vadeli kredi paketlerinden birtanesi seçilerek geri ödeme tablosu oluşturabilirsiniz. Acil ihtiyacı olan kişiler ile birlikte ihtiyaç kredisi haricinde, bankadan internet bankacılığı uygulaması üzerinden de 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi kullanabilirsiniz.