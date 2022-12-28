Gece 23 açıklaması: Haber geldi, TC vatandaşlarına Kimlikleri ile birlikte, 60.000 TL'ye kadar ödeme olacak

Tc Kimlik numaranız üzerinden başvuru yaparak, 60000 TL'ye kadar ödeme alabileceğiniz, banka sizlere bu gece itibariyle, duyuru paylaştı. Son dakika haberine göre, sizlerde 60000 TL 24 ay vadeli nakit kampanyasına katılmak istiyorsanız, Denizbank'ın başlatmış olduğu kampanyaya katılarak, hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa, 60000 TL kredi ödemelerine 3 ay ertelemeli olarak hızlı bir şekilde alabilmektedir. Kredi işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların başvurularını gerçekleştirmeleri halinde kullanabilecekleri kredi kampanyalarından faydalanabilmeleri için bankalar müşterilerine cep telefonları üzerinden de başvuru yapma imkanı sağlamaktadır.

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, cep telefonunuz üzerinden SMS ile kredi başvurusunda bulunmanız durumunda sizlere 32 80 numarası üzerinden kısa mesaj olarak gönderilecek olan sonucu ile birlikte en yakın banka şubesi üzerinden onaylanan tutarı kullanabilirsiniz.

Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredim TC kimlik, aylık gelir, yazarak bu mesaji 32 80 numarasına göndererek, işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. 32 80 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında ihtiyaç kredisi ödemesinin nekadar olduğu hakkında bilgileri sizlere mesaj ile verecekler ve onaylanan tutarları, isteyen vatandaşlar, Denizbank şubelerine giderek bireysel müşteri temsilcisi aracılığı ile birlikte hesaplarına yatırabileceklerdir. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte verilecek olan bu kredilerde şartları uygun olan kişiler, 60000 TL ödeme alabilmektedir.

Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlar ile birlikte bireysel müşteriler ve devlet memurları da kampanyaya katılabilmektedir. Banka kredi puanı uygun olan tüm vatandaşlar, ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanabilmektedirler.