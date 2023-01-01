Gece 11'den sonra duyuruldu: Resmi gazetede yayımlandı ve bu hafta "Emekliye" ödeme olacak

Emekli maaş hesaplarınız üzerinden nakit almak isteyen kişiler, ocak ayında yapılan kampanyalara katılabiliyor. Emekli maaş hesabınız üzerinden sizlerde nakit ihtiyacınızın olması durumunda kamu bankaları ve bazı özel bankaların yapmış oldukları kampanyalara katılarak, yarından itibaren düşük faizli kredi alabilirsiniz. 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz 100000 TL'ye kadar ise gelir belgesi veren bankadan ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm emeklilerin banka kredi puanı düşük olması durumunda başvurularını gerçekleştirebilmeleri için banka müşterisi olması isteniyor.

ZİRAAT BANKASI

Kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, banka internet sitesine giriş yaparak buradan nakit kredi başvurusunda bulunabilir. Ziraat Bankası üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda sizlere düşük faizli kredi ödemesi verilir. En yakın Ziraat Bankası şubesine giderek de işlemlerinizi kolay birşekilde yapabilir, bireysel müşteri temsilcisi yardımı ile birlikte Emekli Kredisi kullanabilirsiniz.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan emekli emekli maaş, bu bankada olması durumunda, TC kimlik numarasını 50 30 numarasına mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunabilir.

AKBANK

Akbank, emekli maaş müşterilerine Akbank Direkt uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır. Emekli maaşınızı, Akbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde nakit kullanabilirsiniz. Akbank Direkt uygulaması üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm emeklilere düşük faiz oranlarıyla birlikte işlem yapılarak kredi işlemleri hızlı bir şekilde hesaplarına yatırılıyor.