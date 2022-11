Gaziantep’te Terörist Saldırısında Yaralanan Hamile Kadın ile Bebeğinden Güzel Haber Geldi

Suriye'den teröristlerin attığı roketli saldırıda Karkamış da ağır yaralanan 20 yaşındaki hamile kadın ile bebeğinin hayata tutunduğu öğrenildi. Sağlık durumu belli olan hamile kadın önemli açıklamalarda bulundu ve hayata tutunduklarını söyledi. Son dakika haberine göre Karkamış’ta yaşanan üzücü olay sonrasında 20 yaşındaki hamile kadın ile bebeğinin sağlık durumu merak konusu olmuştu.

Suriye'nin kuzeyinden Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü roket atmış ve bu roketin eve isabet etmesi sonucunda 20 yaşındaki hamile kadın ağır yaralanmıştı. Genç kadının sağlık durumunun iyiye gittiği açıklanırken roketin ilçe merkezdeki Okul Caddesi'nde bulunan 3 katlı evin ikinci katına isabet ettiği açıklanmıştı. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 5 aylık hamile olan Büşra Karataş'ın tedavisine devam edildiği öğrenildi. Hastanenin başhekiminden direktifleri doğrultusunda devletin verdiği destek ile hastaya her türlü imkanın sağlandığı açıklandı ve hasta yakınları ile hasta arasında iletişimin devam ettiği söylenildi. Hasta yakınlarına gerekli psikolojik desteğin verildiği açıklanırken hastanın durumun iyiye gittiği de ifade edilen bilgiler arasında yer aldı.

5 aylık hamile olan genç kadın Büşra Karataş'ın hastaneye geldiği zaman şuurunun kapalı olduğu açıklanırken Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Uzmanı Ahmet Şenoğlu Uyar konu hakkında merak edilenleri yanıtladı. Uyar hastanın durumunun iyiye gittiğini anlatırken entübe dediğimiz makineye bağlı olarak şuuru kapalı bir şekilde hastanın geldiğini anlattı. Ağzının içinde ve yanağında patlamaya bağlı yaralanmaların bulunduğunu ifade eden Uyar hastanın ilk yoğun bakıma alındığı sırada gerekli olan genel cerrahi, beyin cerrahi ve göğüs cerrahisi gibi tüm birimlere gösterdiklerini açıkladı.

Hastaya gerekli olan tedavilerin yapıldığını ifade eden Uyar gebelikte bebeğin beslendiği plasenta denilen bölgede 1,5 santim ayrışma olduğunu öğrendiklerini ancak onda acil cerrahi değil takiple devam edeceklerini aktardı. Hastayı bir gün sonra uyandırma işlemlerine başladıklarını belirten Uyar, bugün itibarıyla hastalanan makineden tamamıyla ayrıldığını ve şu an kendi nefes alabildiğini söyledi. Tamamen uyanık bir şekilde takip ve devam ettiklerini belirten Uyar, artık geldiği duruma göre hastanın çok daha iyi olduğunu söyleyebileceklerini açıkladı. Sizler için haberimizin devamında üzücü olay sonucunda yaralanan 5 aylık hamile kadın 20 yaşındaki Büşra Karataş'ın sağlık durumu ile ilgili detaylı bilgileri ve hastanenin Psikolojik Destek Birimi Sorumlusu Hüseyin Çalışkan’ın açıklamalarını yazdık.

Hasta yakınlarının gelmesi ile beraber ilk an itibarıyla hastanın yanlarında olduklarını belirten hastanenin Psikolojik Destek Birimi Sorumlusu Hüseyin Çalışkan devletin desteği ile ilk an itibariyle başhekiminin direktifleri doğrultusunda her türlü imkanı sağladıklarını belirtti. Hasta yakınları ile hasta arasında iletişim kurduklarını belirten Uyar onlara gerekli psikolojik desteği verdiklerini ve vermeye devam ettiklerini söyledi. Hastanın kendisini toparladığını ve durumunun iyi olduğunu belirten Uyar, her zaman ailenin yanında olduklarını ve devletin gücünü onlara hissettirdiklerini söyledi.