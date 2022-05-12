Erdoğan'dan Peş Peşe Açıklamalar: TEB, Finansbank, İşbank, ING Bank 0.89 ile 0.99 Faiz Oranı İle Konut Kredisi Veriyor

Konut alımlarında bütün hesaplamalarda değişiklik yaşandı ve bankalardan cazip faiz oranları ile uzun vade içerisinde kredi avantajı sunulduğu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yapmış olduğu açıklamalar sonrasında milyonlarca vatandaş bankaların kampanyalarını araştırmaya başladığı noktaya yüzde 0.89 ile %0.99 oranına göre çok daha fazlası haberimizde...

ING Bank, Türkiye Ekonomi Bankası, Finansbank, İş Bankası 099 ve 0.89 faiz oranı ile konut kredisi hesaplama işlemlerini nasıl yapıldığını bu haberimizde size anlatmaya çalışacağız.

10 yıl vade seçeneği ile 100.000 TL, 200.000 TL, 500.000 TL almak isteyen vatandaşlar geri ödeme işlemlerini nasıl yapacak?

Yüzde 0.89 ve yüze 0.99 faiz oranı ile konut kredisi hesaplamaları Türkiye'nin gündemine düştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konut sektörünü harekete geçirecek 3 paketi açıkladı. Buna göre ilk kez konut sahibi olacak vatandaşlar 10 yıl vade ile 0.89 ve 0.99 faiz oranı ile ev sahibi olabilecek. İşte konut destek paketinin detayları ve çok daha fazlası haberimizde...

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile çeşitli istişareler yapılması sonucunda "ilk evim konut finansman paketi" ile "genişletilmiş konut finansman paketi", İnşaat sektörüne özel kredi garanti paketi olmak üzere 3 çözüm paketi meydana getirildiğini konuya yönelik ayrıntıları Hazine ve maliye bakanı Nureddin Nebati Twitter hesabından paylaştı.

KOBİ ile KOBİ dışı inşaat firmalarının faydalanabilecekleri inşaat sektörüne ilişkin Kredi Garanti paketi ile 1 Mayıs 2022 tarihi itibariyle asgari yüzde kırkı tamamlanmış olan ve %50 siz satılmamış inşaat projeleri sahibi kodu ile KOBİ dışı inşaat firmalarının tamamlanmayan inşaatlarını tamamlamaları hedefleniyor. Söz konusu finansman paketi açısından 20 milyar TL tutarında bir kaynak ayrıldı. Söz konusu İşletmeleri ise bu desteğinden faydalanmak amacıyla bir yıl boyunca konut satış fiyatlarının sabit tutmayı sözünü vererek bu fiyatları internet uygulamaları üzerinde kamuoyu ile paylaşacak ve kredi veren kuruluşa bildirilecek.