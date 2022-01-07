Gaziantep’te Doktora Mermerli Saldırı Düzenlendi!

Ardı arkası kesilmeyen sağlık çalışanlarına yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi ve dehşet verici olay bu defa Gaziantep’te yaşandı. Randevusuz muayene olmak isteyen hastanın ağabeyi Erkan Y. tarafından masasındaki mermer isimlikle darbedilen İslahiye ilçesinde devlet hastanesinde görevli İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sadık Oluk, üzücü olay ile gündemde yer aldı.

Dr. Oluk’un başına 8 dikiş atıldığı ve 10 gün iş göremez raporu aldığı bilgisine ulaşıldı. Bunun yanı sıra Gaziantep’te yaşanan olay sonrasında İslahiye ilçesinde devlet hastanesinde görevli İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sadık Oluk şikayetçi oldu ve saldırganın gözaltına alındığı öğrenildi.

Dün sabah saatlerinde İslahiye Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayda randevu almadan hastaneye gelen Nalan Y., şiddet mağduru olan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sadık Oluk'a muayene olmak istediğini belirtti. Daha sonra Dr. Oluk ise randevusuz hasta kabul edemeyeceğini anlattı ve doktor ile hasta arasında tartışma yaşandı.

Güvenlik görevlileri ise Sadık Oluk’un çağrısı ile geldi ve randevusuz hasta Nalan Y.’yi uzaklaştırdı. Meydana gelen üzücü olay sonrasında Nalan Y.'nin erkek kardeşi Erkan Y., hastaneye, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sadık Oluk’un odasına girdi.

Oluk ile hasta yakını arasında çıkar tartışma sırasında Erkan Y.’nin masanın üzerinde bulunan isim yazılı mermer parçası aksesuarı alıp Dr. Oluk’un başına vurduğu bilgisine ulaşıldı. Hasta yakınının şiddet uygulaması sonucunda başından yaralanan Dr. Oluk’un acil serviste tedaviye alındığı öğrenildi ve Oluk, başına 8 dikiş atılması ve 10 gün iş göremez raporu alması ardından polise şikayetçi olmayı ihmal etmedi.

Hastanede tedavi süreci devam eden Dr. Oluk, bir hastanın geldiğini, kendisi muayene etmesini istediğini söylediğini anlattı. Kendisinin ise sağlık kurulunda görevli olduğunu, randevusu olmaması sebebi ile hastayı tedavi edemeyeceğini ve muayenesinin farklı bir dahiliye doktoru tarafından yapılabileceğini açıkladığını aktardı.