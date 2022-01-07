19 Yaşındaki Sporcunun Ölümüne Neden Olan Sürücüye Sosyal İlişki İndirimi

Ankara’da meydana gelen üzücü olayda 19 yaşındaki bisiklet sürücüsü Umut Gündüz’ün antrenmandan döndüğü sırada otomobili ile çarparak gencin ölümüne yol açan Çağdaş Şenyüz isimli şahıs hakkında dikkat çekici bir gelişme meydana geldi.

Korkunç olayda Çağdaş Şenyüz isimli sanığa 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan iyi hal indiriminin uygulandığı bilgisine ulaşıldı ve bununla birlikte verilen 4 sene 5 ay 10 gün hapis cezasının gerekçesi de aktarıldı.

Gerekçede; sanığın sosyal ilişkileri, sabıkasız geçmişi, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, pişmanlığını dile getirmiş olması ile yargılama süreci boyunca sergilemiş olduğu davranışların, verilen cezanın sanık Şenyüz’ün geleceği üzerinde olası etkilerinin dikkate alınarak indirim uygulandığı açıklandı.

15 Temmuz 2020 tarihinde Ankara’da yaşanan olayda 19 yaşındaki bisiklet sporcusu olan Umut Gündüz’e antrenman ardından evine dönerken Çağdaş Şenyüz yönetimindeki 06 ARN 29 plakalı otomobil çarpmış ve gencin hayatı sona ermişti.

Kaza sonrasında ise Şenyüz gözaltına alındı ve yapılan testte sanığın 1,53 promil alkollü olduğunun tespiti gerçekleşti. Şenyüz’ün daha sonra adliyeye sevk edildiği ve mahkeme tarafından tutuklandığı bilgisine ulaşıldı.

Soruşturma, Ankara Cumhuriyet Başsavcılı tarafından başlatıldı ve Umut Gündüz'ün başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen bilirkişi raporunda kaskında ve bisikletinde sürücüleri uyarmak için ışıklandırma bulunduğu, yolun sağ şeridinden eksiksiz teçhizatla gittiği ve kusursuz olduğu açıklandı. Bunun yanı sıra, raporda Çağdaş Şenyüz'ün ise yüksek hızla ve trafik kurallarını ihlal ederek araç kullanması ve alkollü olması sebebi ile asli kusurlu olduğu ifade edildi.

Çağdaş Şenyüz’ün davanın karar duruşmasında Ankara 57'nci Asliye Ceza Mahkemesi´nde, 27 Aralık 2021 tarihinde son sözü, "Türk adaletine güveniyorum; başka bir diyeceğim yok" oldu ve Şenyüz yapmış olduğu açıklama ile dikkatleri üzerinde topladı.