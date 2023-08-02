Emeklilerin bütçelerine destek olmak amacıyla bankalar Ağustos ayı için emeklilik promosyonu kampanyaları düzenlerken, Garanti BBVA emeklilik promosyonu kampanyasını güncelleyerek bu fırsatlara öncülük etti. Gelin bu heyecan verici yeni kampanyanın detaylarını inceleyelim!

KİMLER ÖDEMEYE HAK KAZANABİLİR?

Garanti BBVA, emekli maaşı promosyon kampanyaları kapsamında ödeme almak için uygunluk kriterlerini netleştirdi. Neyse ki SGK'dan (Sosyal Güvenlik Kurumu) düzenli maaş alan herkes bankalardan emekli maaşı promosyon ödemesi almaya hak kazanıyor. Buna dul ve yetimler de dahil olmak üzere tüm emekliler promosyon ödemesi alabilecek. Ancak BES (Bireysel Emeklilik Sistemi) üzerinden bireysel emeklilik yolu ile emekli olan kişiler emeklilik promosyonu kapsamı dışında tutuluyor.

GARANTİ BBVA’NIN YENİ KAMPANYASI VE PROMOSYONU TUTARLARI

Garanti BBVA, maaş promosyon kampanyasını emeklilere özel olarak yeniledi. Ağustos ayı sonuna kadar sürecek kampanya, emekli maaşını Garanti BBVA'ya emanet etmeyi tercih edenlere heyecan verici avantajlar sunuyor. Emekli maaşlarını en az 3 yıl boyunca bankada tutmayı taahhüt eden müşteriler, önemli miktarda bir emeklilik promosyonu ödemesi almaya hak kazanacak.

Garanti BBVA tarafından yapılan yeni açıklamada, emekli maaşı promosyonlarına ilişkin kesin tutarlar belirtiliyor. Emekliler, aylık emekli maaşı tutarlarına göre değişen ödemeler alacaklar. İşte promosyon tutarlarının dökümü:

Emekli aylığı 3.500 TL'ye kadar olan emekliler 4.500 TL emekli promosyonu alacak.

Emekli aylığı 3.500 TL ile 7.500 TL arasında olanlar 5.250 TL alacak.

Emekli aylığı 7.500 TL ile 10.000 TL arasında değişen emekliler için emekli promosyon ödemesi 6.750 TL olacak.

Emekli aylığı 10.000 TL'nin üzerinde olan emekliler ise 7.500 TL'lik cömert bir emekli promosyonu ile ödüllendirilecek.

Bunun yanında Banka, emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan emekli müşterilerine ek bir teşvik olarak Bonus Kredi Kartı veriyor. Bu kredi kartını kullanan ve minimum 500 TL harcama yapan emekli müşteriler, 1.000 TL'lik ekstra promosyon ödemesi alabiliyor. Bu da toplam ödemenin 8.500 TL’ye çıkmasını sağlıyor.