Hadise Bebeğini Düşürdüğü İçin Mi Ağladı? Bircan Bali Bebek Tedaviyle Oldu Dedi

Boşanma iddiaları ile gündemde yer alarak isimlerinden söz ettiren Hadise ile Mehmet Dinçerler çifti bu defa yeni bir iddiaya konu oldu. Ünlü sunucu Bircan Bali Mehmet Dinçerler ile Hadise çifti hakkında dikkat çekici bir ortaya attı ve Hadise'nin ağlama sebebi ile ilgili önemli ifadeler kullanıldı.

Ünlü şarkıcı Hadise'nin ağlama sebebi hakkında kesin bilgi diyerek gündemde yer alan Bircan Bali, Hadise'nin 3.5 aylık hamile olduğunu da öne sürdü. Peki Hadise hamile mi, Hadise neden ağladı, Hadise bebek mi düşürdü, Hadise bebeğini düşürdüğü için mi ağladı?

İş insanı eşi Mehmet Dinçerler ile problem yaşadığı iddiası ve Hadise'nin evi terk ettiği söylentisi magazin gündeminin üst sıralarında yer alırken yaşanacak olan gelişmeler de merak konusu oldu. Mehmet Dinçerler’in sosyal medya hesabından alyansının takılı olmadığı bir fotoğraf paylaşması Hadise ile Mehmet Dinçerler çiftinin bir süredir birlikte görüntü vermemesi ve daha sonra ünlü şarkıcı Hadise'nin İzmir'de sahne aldığı sırada “Küçük Bir Yol” şarkısını seslendirirken gözyaşlarına boğulması dedikoduları alevlendiren gelişmeler olmuştu. Bircan Bali ise tüm yaşananlar sonrasında yeni bir iddia ortaya atarak gündemde yer aldı.

Hadise hamile mi?

Sizler için haberimizin devamında Hadise ile Mehmet Dinçerler çifti hakkında detaylı bilgileri yazdık.

Bircan Bali Hadise'nin ağlaması hakkında konuşurken bildiği ve korktuğu bir şeyin olduğunu söyledi. Ünlü sonucu Bircan Bali Hadise'nin bebek düşürmesinden korktuğunu ve bu sebeple ağladığını düşündüğünü açıklarken dikkatleri üzerine çekti. Çocuğun tedaviyle olup olmadığını ya da hamileliğinin sonlanıp sonlanmadığını düşündüğünü açıklayan ünlü sonucu Bircan Bali Hadise'nin hamile olması sebebiyle duygusal olabileceğini de anlattı. Bunun yanı sıra tedavi süreci sonunda gerçekleşmiş bir gebelik olduğunu açıklayan ünlü isim, ünlü çifti rahat bırakmak gerek dedi.