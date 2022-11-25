Garanti BBVA Üzerinden Nakit Ödemesi Haberi Geldi! 1-2-3 Ay Ertelemeli Nakit Kredi Rekor Kırdı!

Garanti Bankası, yeni yapmış olduğu kredi kampanyası ile birlikte, ertelemeli İhtiyaç Kredisi kampanyasında 100000 TL kadar sizlere 24 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştireceğini açıkladı. Garanti Bankası , hem ihtiyaç kredisi, hem de borç kapatma kredisi adı altıyla sadece bireysel müşterileri için vermiş olduğu bu kredi kampanyalarından faydalanacak olan tüm vatandaşlar için nakit ödemelerinden faydalanabilmeleri için hızlı bir şekilde destek kredisinden faydalandırmak için kredi imkanı sağlıyor.

En yakın banka şubelerine giderek de başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalara sadece bireysel müşteriler de emekli maaşını bankaya taşıyarak, kredi kullanmak isteyen vatandaşlar yararlanabiliyor. Garanti Bankası yapmış olduğu bu kampanyada, kasım ayı ve aralık ayı sonuna kadar düşük faiz oranları ile birlikte vatandaşlar, 100000 TL'ye kadar kredi ödemesi gerçekleştirirken, ilk taksit ödemesinde 90 güne kadarda erteleme yapma imkanı sunacaktır.

BAŞVURU

Garanti Bankası üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız ve kredi almak istiyorsanız, şubelere gitmeden işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalar dahilinde ihtiyaç kredisi, ödemenizi hızlı bir şekilde hesabınıza yatırabilirsiniz. Garanti Bankası üzerinden başvuru gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubeler üzerinden yapacakları başvurular ile birlikte kredi ödemelerine hemen aynı gün içinde yapabilmektedir. En yakın banka şubesi üzerinden başvuru gerçekleştirirken, sadece kimliğinizle birlikte işlem yapmanız sizler için yeterli olacaktır. Emekli maaşı olan kişiler ise Garanti Bankasına, emekli maaşı şubesine taşımaları durumunda ise sizlere verilecek olan krediler ile birlikte diğer bankalardaki olan borçlarınız da kapatabilirsiniz.