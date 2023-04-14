Garanti BBVA Müşterilerine: Yarından Sonra 23.59’da Bitecek! Hemen Başvurun!

Garanti BBVA’dan müşterilerine açıklama geldi. Banka kendi müşterilerine özel başlatmış olduğu kampanyayı önceki günlerde duyurmuştu. Garanti Bankası müşterisi olan her vatandaş için doğalgaz faturası ile ilgili kampanya başlatmış oldu.

Kampanyaya dâhil olmak isteyenlere 300 liraya kadar iade verilecek. Yarından itibaren kampanya son bulacak. Önceki günlerde doğalgaz faturası kampanyası başlatan banka müşterilerine tekrar duyuru yaptı. Yarın son gün! Başvurunuzu hemen yapın. Bankadan gelen bilgilere göre 15 Mart -15 Nisan 2023 tarihlerini kapsayan dönemlerde Mobil uygulama müşterisi olan kişiler, 15 Mayıs 2023 tarihine kadar yapacakları ödemelerindeki ilk ve tek doğalgaz faturasının yüzde 20 sini geri kazanabilecek.

Kampanyanın Detayları Ve Koşulları

Kampanyaya dâhil olmak için Bankanın Mobil uygulamasını indirip Müşteri Olmak İstiyorum adımını takip etmeleri gerekir. İlk kez banka müşterisi olanlar 15 Mayıs 2023 tarihine kadar Garanti BBVA Mobil uygulaması üzerinden vadesiz hesap açarak ya da kredi kartlarından birisi ile doğalgaz ödemesi yapmaları halinde kampanyadan faydalanabilecek.

Mobil müşterisi olanlar manuel veya otomatik fatura ödeme yöntemlerinden birini kullanarak doğalgaz faturası ödemesi yapmaları halinde ilk fatura tutarının yüzde 20 si vadesiz hesaplarına veya kredi kartlarına ödül olarak geri verilecek. Verilecek ödül müşteri olunduktan sonra 15 Mayıs 2023 tarihine kadar ödenecek ilk ve tek fatura için geçerli olacaktır.

Fatura ödemesi hesaptan yapılması halinde ödül, vadesiz TL mevduat hesabına yapılacak. Kredi kartı ile yapılması durumunda kredi kartı ekstresine yansıyacak. Ödül yükleme işinde tutar maksimum 300 lira olarak belirlendi.

15 Mart – 15 Nisan 2023 tarihlerinde mobil müşteri olma sürecini başlatan müşteriler süreci tamamladıklarında 15 Mayıs 2023 tarihine kadar yapacakları ilk doğalgaz fatura ödemesi sonucunda ödüle hak kazanacaktır. Hak kazanan müşteri aktif olan vadesiz TL mevduat hesabına ya da kredi kartı ekstresine yansıtılacaktır.