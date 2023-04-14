OHAL Kapsamında Yeni Karar! Resmi Gazete’mde Yayımlandı! DASK Zorunluluğu Aranmıyor…

Yıkık veya ağır hasarlı yapıların bulunduğu afet bölgesinde aranmayacak. OHAL kapsamında yeni karar! Resmi Gazete’mde yayımlanarak yürürlüğe girdi! Dask zorunluluğu ortadan kalkıyor. Bunun yanı sıra Uluslararası kuruluşlardan alınan kredi ve hibeler ile finanse edilmiş olan projeler için vergi ve diğer ödeme yükümlülüklerinde harç ücreti de kaldırılmış oldu.

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında bulunan yerlerde, acil durum ve afet durumu yönetimi alanında bulunan bazı tedbirler için Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Resmi Gazete’mde yeni uygulama yayımlanmış oldu. Yayımlanan kararnameye göre afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde buluna yıkık ya da ağır hasarlı konut, işyeri ve ahır sahibi kişiler için 7269 sayılı kanun gereği hak sahibi olma ile birlikte, borçlandırma yapılması şartı ile bu yapıların inşasında ya da kredi sağlanmasında Dask şartı aranmayacak.

Kısıtlayıcı Hükümlere Yer Verilmeyecek

Konut, iş yeri ve diğer yapılarda gerçekleştirilecek inşaat işleri ya da kredi sağlanmasında kendilerine ait olmayan arsa ya da arazi için inşaat ruhsatı almaksın çalışma yapan yapı sahipleri ve imar planında yapı yapılması sakıncalı olan yerlerde ruhsat olmaksızın yapılan yapıların sahiplerine, hak sahibi olarak kabul edilmeyenlere yönelik bu uygulama dikkate alınmayacak.

Her Türlü Vergi Ve Ücret Harç Söz Konusu Olmayacak

Uygulamaya koyulan karara göre depremde ortaya çıkan hasarların giderilmesi için uluslararası kuruluşlardan kredi ve hibe olarak finanse edilen projelerin uygulanmasında, taşınmaz malların alınması, alım satım işlemleri, ipotek, tapu kadastro işlemleri ile ilgili beyanname ve sözleşmeler için her türlü ücret ve harç ödemeleri istisna tutulacak.

Buna amaç ile yürütülen ulusal ve uluslararası projeler kapsamına giren her türlü prefabrik, konteyner ile birlikte geçici olarak barınma malzemesi, makine vb. gibi durumlarda Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görüş alınarak afet ve acil durum yönetim başkanlığı tarafından ithal edilebilecek.