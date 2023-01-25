Garanti BBVA İle 2 Bankadan Açıklama Var! Düşük Faizli 14000 TL Hızlı Nakit Verilecek

Garanti Bankası ile 2 bankadan açıklama geldi. Düşük faizle 14 bin lira tutarında hızlı nakit verilecek. Başvuruda aranan şartlar nelerdir? Başvuru nasıl yapılacak? Tüm detayları ile birlikte yazımızda…

14.000 TL tutarlı ihtiyaç kredisinde aranan şartlar nelerdir? Başvuru nasıl yapılacak? İhtiyaç kredisi için gerekli tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Hangi bankalar hızlı şekilde ihtiyaç kredisi verecek onay verme işlemleri ile bilgileri sizler için araştırdık.

14.000 TL tutarlı kredi için belirli olan şartları karşılamak gerekir. Kredi notunun yüksekliği ödeme konusunda sizleri rahatlatır. İcralı veya avukatlık bir durumun olması kredi onayı alma noktasında sizleri etkileyebilir. Kara listede yer almanız durumunda kredi için onay alınamayacağı unutulmamalıdır. İhtiyaç kredisi için onay alınması halinde 36 ay vadeli krediyi kullanabilirsiniz. İlk taksit ödemesinde ise 3 aylık erteleme yapabilirsiniz.

QNB Finansbank Kredi Başvurusu

Kredi başvurusunda bulunacak olan kişi SMS yöntemini kullanarak başvuruda bulunabilir. Banka üzerinden kredi başvurusu yapabilmek için TC kimlik numarası 5030 nolu numaraya gönderilerek hızlı bir şekilde başvuru yapılabilir. Banka üzerinde onay alındıktan sonra 14 bin lira tutarlı krediyi en yakın banka şubesinden temin edebilirsiniz. Kredi için uygun olan vatandaşlar kredi başvurusu için banka şubelerini yanı sıra internet üzerinden de başvuruda bulunabilirler. Mobil bankacılık uygulaması ile giriş yapılarak onay alınabilir. Onay alınması halinde kredi tutarını hesabınıza aktarabilirsiniz.

Garanti Bankası Kredisi Başvurusu

Garanti Bankası başvuruda bulunan vatandaşlara 14 bin lira tutarında ihtiyaç kredisi kullandırıyor. Kredi başvurusunda bulunmak için banka şubesine gidilerek başvuru yapılabilir. Banka şubesinin yanı sıra internet üzerinden de başvuru yapmak mümkün.

Kredi başvurusunda bulunacak olan kişinin, şartları karşılaması durumunda banka üzerinden düşük faiz oranlı kredi kullanabilir. Başvuruda bulunacak olan kişinin en az 3 aylık sigorta primlerinin ödenmesi gerekir. Aksi durumda ise kredi onayı alınamaz. Emekli vatandaşların başvuru yapması halinde, krediden faydalanabilmek için emekli maaşlarını banka üzerinden almaları gerekir. Emekli maaşının banka üzerinden alınması halinde yüksek limitli kredi kullanma imkânına da sahip olabilirler.