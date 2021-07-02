Garanti BBVA Emekli Promosyon Ücretleri Hakkında Duyuru Yaptı, Son Gün 31 Temmuz, En Az 1000 TL Verilecek

Garanti BBVA Emekli promosyon ücretleri hakkında duyuru yaptı. 1500 TL'ye varana kadar nakit promosyon sundu. Emekli olan biri arkadaşını da davet ederse her bir arkadaş için 150 lira ek olarak promosyon alacak. Yeni emekli olmayı düşünenler ilk maaşı olarak Garanti BBVA’yı tercih ediyorlar. SGK ve bağkur emeklileri tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi ile başvuru yapabiliyorlar. Emekli Sandığı ile emekli olmak isteyenler ise hâlihazırda çalıştıkları kuruma iletebilmek için garanti BBVA’yı tercih ediyorlar. Emekliler ise maaşını başka bankadan alıyorlarsa Garanti BBVA şubesine sadece nüfus cüzdanı ile kolaylıkla başvuru yapabiliyorlar. Şubeye gelmek istemiyorsanız böyle başvuru yapmak da oldukça kolay oluyor. E-devlet'ten de görseldeki adımları takip ederek başvurunuzu kolayca yapabiliyorsunuz. PTT'den aldığınız şifre ile e Devlet'e giriş yapabilirsiniz. Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra emekli maaşınızı aktarmış oluyorsunuz. Bundan sonrası için ise promosyon talep edebilmeniz mümkün.

Emeklilere Özel Ayrıcalıklar

Emeklilere özel ayrıcalıklar promosyonlar ile sağlanıyor. Emeklilerin özel Bankası Garanti BBVA müşterilerine her zaman farklı seçenekler sunuyor. 1500 liraya varan nakit promosyonlardan yararlanmak artık sizin elinizde. Bu fırsatları kaçırmamak için hemen Garanti BBVA şubesini ziyaret ederek bilgi alabilirsiniz. Özel menüler sayesinde paramatiklerden paranızın tamamını tek tuş sayesinde çekebilirsiniz. Herhangi bir limit aşım ücreti ödemiyorsunuz. SGK emeklilerine ise farklı kredi fırsatları sunuyorlar. Özel ve indirimli faiz oranları sayesinde belgesiz destek kredisinden yararlanma hakkınız bulunuyor. Kredi sürecinde müşterileri şubeye yönlendiriyorlar ve bu sayede başvurunuzu tamamlayabiliyorsunuz. 3 ile 36 aya varan vade fırsatları da bulunuyor. Müşteri kredi borcu olduğu zaman borcunu kapatana kadar maaşını başka bankaya aktaramaz.

Sosyal güvenlik kurumunun belirlediği koşullar promosyon ödemeleri de geçerlidir. Taahhüt süresi promosyon müşteri hesabına yaptığından itibaren başlar. Birden fazla maaş alan müşteriler için bu maaşların toplamı dikkate alınır. Buna göre promosyon ödemesi yapılır. Emeklilik maaşı dışında herhangi bir kurumdan maaş alıyorsanız bunlar için ise farklı belgeler istenebiliyor. Hemen siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’ya geçirin farklı promosyonlardan yararlanın. Böylelikle fırsatları kaçırmayın. Şu an halen devam eden emekli arkadaşını davet et kampanyası ise şubelerden yapılabiliyor. Bu kampanyaya katılmak için bir bankadan emekli maaşını alan arkadaşını garanti BBVA ya yönlendirdiğinizde 150 lira ek promosyon hakkı kazanıyorsunuz. Garanti BBVA şubelerinden işlemi gerçekleştirebilirsiniz.