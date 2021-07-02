ING Mini Kredi 5000 TL Verecek, İsteyenler Sonra Ödeyecek, Kampanya Bugün Başladı

İNG bank beklenen kampanyayı duyurdu. 5000 TL mini kredinize başvurmak için sizde geç kalmayın. Bugün açıklanan kampanya detayları ile İNG bank nakit ihtiyacı olan her vatandaşa kredi paketini açıkladı. Pandemiden dolayı işsiz kalanlara, özel sebepleri ile çalışamayanlara, yaklaşan bayram ve artan beklentilere karşılık İNG banktan mini krediniz anında hesabınızda. Yapmanız gereken ise Mobil bankacılık ya da en yakın İNG bank şubesini ziyaret etmeniz. Kişiye özel esnek ödeme seçenekleri, uygun faiz oranları ile sizlerde bu kampanyadan hızlı bir şekilde faydalanabilirsiniz. Uzun zamandır beklenen mini kredi kampanyası açıklandığı saatten bu yana oldukça rağbet gördü .

İNG Banktan Ödeme Kolaylığı

Uygun şartlar ve ödeme kolaylığı ile aldığınız kredinizi 3 ay ertelemeli olarakta ödeyebilirsiniz. Hatta Şubeye gitmenize bile gerek kalmadan mini kredinizi onaylatabilir, kredi ile ödemelerinizi yapabilir, harcamalarınızı düzenleyebilir ve borcunuzu kapatabilirsiniz. Sizleri ve bütçenizi zorlamayacak 3 ay ertelemeli seçeneği ile oldukça rağbet gören kampanya vatandaşı sevindirdi.

Kampanyadan faydalanmak için ise sicilinizin temiz olması ve nüfus cüzdanınız yeterli . Mobil bankacılık üzerinden anında mini kredi seçeneği ile kredinizi onaylayıp kullanabilirsiniz. Bankaların dönem dönem yaptığı bu kampanyalara en uygun ödeme seçenekleri ile ING yine öne geçerek farkını ortaya koydu. Kullanmak istediğiniz kredinizi onay aldıktan sonra isterseniz şimdi kullanıp 3 ay sonra ödeyebilirsiniz.

Sunulan bu ödeme rahatlığı ile geçirdiğiniz zorlu günleri atlatabilir, nakit ihtiyacınızı karşılayabilir, bayrama siz ve sevdiklerinizin yüzünü güldürecek girebilirsiniz. Müşteri memnuniyeti en büyük amacı olan İNG bank her zaman halkın yanında olduğunu, şartları zorlaştırmadan kolaylaştırarak daha geniş bir kitleye hitap etmek istediğini her fırsatta duyursa da bugün açıkladığı 5000 TL mini kredi kampanyası ile büyük takdir ve beğeni topladı. Ödeme planınızı kendini yapacağınız, size en uygun seçenekler ile acil nakit ihtiyacınızı anında karşılayacak bu kampanyadan faydalanmak için sizlerde geç kalmayın. 3 ay ertelemeli olması ve sizlere uygun ödeme seçeneklerini göz önünde bulundurarak hemen başvurun.

Başvuru Ayrıca İnternet Sitesinden Yapılacak

İng bank üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyenlere ayrıca banka resmi internet sitesi üzerinden de kredi imkanı sağlayacak. ING Bank mini kredi kampanyasına katılacak olan kişiler, bu kredileri hemen onaylı bir şekilde hesaplarına atmaları için banka hesapları olması zorunda. Kredi alacak kişiler, kredilerini 36 ay vadeye kadar 5.000 TL alırsa, mini kredi seçeneğini işaretlemesi gerekiyor. Kredi internet sitesi üzerinden yapıldığında 5 dakika içinde kredi sonucu gelecektir. Kredi sonucu sonrasında banka kredi puanınıza göre de faiz oranı uygulayacaktır. ING üzerinden kredi alacak kişiler, 5.000 TL üzerinde işlem yaparsa, normal bankanın verdiği ihtiyaç kredisini kullanmalıdırlar.