Garanti BBVA Bankası, acil nakde ihtiyacı olan TC vatandaşlarına yönelik yeni bir kampanya başlattı. Bankanın son dakika açıklamasına göre, 5 bin TL'ye kadar faizsiz nakit olanağı sağlayan bu kampanya ile müşteriler kredi kartlarına masrafsız şekilde ekstra bir limit alabilecekler. İşlemler, mobil uygulama üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilecek.

Kampanya Detayları ve Şartları

Garanti BBVA Bankası tarafından sunulan bu özel kampanya, 31 Temmuz tarihine kadar devam edecek ve sadece bankanın yeni müşterilerine yönelik olacak. Kampanyadan yararlanmak isteyenler, Garanti BBVA mobil uygulamasını indirerek müşteri olmayı talep edebilecekler. Daha sonra, mobil uygulama üzerinden kredi kartı başvurusu yaparak başvurularını hızlıca tamamlayabilecekler.

Kampanya kapsamında onay alan müşteriler, 5 bin TL'ye kadar olan ekstra krediyi kendi hesaplarına kredili mevduat hesabı şeklinde aktarabilecekler. Bu nakit avans faizsiz ve masrafsız olarak sunulacak, böylece acil nakit ihtiyaçlarına kolayca çözüm bulabilecekler.

Acil Nakit İhtiyacınızı Gidermek İçin Fırsat

Garanti BBVA Bankası'nın bu kampanyası, acil nakit ihtiyacı olan kişilere büyük bir fırsat sunuyor. Faizsiz ve masrafsız olarak 5 bin TL'ye kadar nakit kredi alarak finansal ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Kampanyadan yararlanmak için, mobil uygulama üzerinden kredi kartı başvurusu yapmak ve onay almak yeterli olacak.

Kampanya ile ilgilenenlerin, belirtilen tarihler arasında başvuru yapmaları ve şartları sağlamaları önemlidir. Garanti BBVA Bankası, müşterilerine sunduğu bu özel kampanya ile finansal destek sağlayarak müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen herkesi, mobil uygulamayı indirerek fırsatlardan yararlanmaya davet ediyor.