Garanti BBVA Bankası ve 2 Bankadan Hem Kart, Hem Nakit Kampanyası Başvuru Rekoru Kırdı, Son Dakika

Hem kredi hem de kredi kartı veren bankalar hangileridir? Hem kredi hem de kredi kartı alabileceğiniz bankaların yeni kampanyaları hakkında sizlere bilgiler vereceğiz. Sizde bir bankadan kredi aldığınızda yanında da kredi kartı almak istiyorsanız, bu vereceğimiz bankalardan işlem yapabilirsiniz.

İhtiyaç kredisi dahil tüm kredi kullanımlarında bankalar belirli şartlarda sizlere kredi imkanı sunmaktadır. Bazı bankalarda kredi verdiği müşterilere daha çok banka ürünü satmak için, kredi ile birlikte kampanyalar yapmaktadırlar. Sizlerde bu bankaların kampanyalarını seçerek hem kredi hem de kredi kartı alabilirsiniz. Bankalardan kredi başvurusu yaptığınızda şartlara uygunsanız banka size hemen sonucu söyleyecektir. Kredi başvurusu onay alan müşteriler, kredi kullanım esnasında eğer kredi kartı da almak isterse aynı gün içinde başvuru yaparak, hemen kredi kartı onayını da alabilirler. Şimdi bu kampanyaları hangi bankalardan yapabilirsiniz, bunun bilgilerini verelim.

Akbank Kredi ve Kredi Kartı Başvurusu

Akbank, kredi başvurusu yapacağınız bankaların başında gelmektedir. Çünkü bu banka uygun faizlerle kredi imkanı sunmaktadır. Bankanın müşterisi olmanız durumunda da banka internet bankacılığı üzerinde kredi başvurusu yapabilir ve onay almanız durumunda bu krediyi hemen hesabınıza atabilirsiniz.

Akbank kredi ve kredi kartı başvurusu yapacak olan müşteriler, banka şubelerine gittiklerinde kredi kullanırken, kart başvurusu yaparlarsa hemen kart basılıp müşteriye verilecektir. Kartı adresinize bekleme zamanı olmayacaktır. Akbank ihtiyaç kredisi aldığınızda banka sizlere Axess özellikli bir kart verecektir. Bu kredi kartı ile birlikte, yaptığınız tüm alışverişlerde puan kazanacak ve daha sonra bu puanlar ile alışveriş yapabileceksiniz.

QNB Finansbank Kredi ve Kredi Kartı Başvurusu

Bir bankadan kredi aldığınızda aynı gün banka şubesinden de kredi kartı almak istiyorsanız QNB Finansbank aradığınız banka olabilir. Bu bankadan TC KİMLİK numaranıza göre uygun faizlerle kredi onayı alabilirsiniz. TC KİMLİK numaranızı 5030’a mesaj atarak hemen kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Banka bu kredi başvurusunda bulunan müşterilere hızlı ve anında işlem yapacaktır.

Onay aldığınızda size en yakın banka şubesine giderek kredinizi kullanabilirsiniz. Bu süre içinde eğer kredi kartı da isterseniz banka size Card Finans özellikli bir kredi kartı verecektir. Kredi limitinize uygun olarak verilecek bu kredi kartını anında kullanmaya başlayabilirsiniz.

Garanti BBVA Kredi ve Kredi Kartı Başvurusu

Size en yakın Garanti BBVA şubesine gittiğinizde banka ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak onay alırsanız, aynı gün içinde 100.000 TL’ye kadar kredinizi kullanabilirsiniz. Kredi başvurusu yaptığınızda banka 60 ay vade ile sizlere yardımcı olacaktır. Bu bankanın BONUS özellikli kredi kartını da kredi onayı aldığınızda hemen kullanabilirsiniz. BONUS Kredi kartı başvurusu yaptığınızda banka size onay verirse, adresinize kartınızı 5 gün içinde gönderecektir. Kredi başvurusu ile birlikte yapılan başvurularda her ikisi içinde onay alabilirsiniz. Garanti BBVA kredi başvurusunu internet sitesi üzerinden veya internet bankacılığı üzerinden de yapabilirsiniz. Kredi kullanmaya şubeye gittiğinizde banka size bonus özellikli kredi kartını da verecektir.