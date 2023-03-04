6000 TL Ödeme Almak İçin Başvuru Ekranı Açıldı

Birçok vatandaşı etkileyen depremden sonra online olarak yapılacak başvurular neticesinde 6000 TL ödeme yapılacağı duyuruldu. Hiç vakit kaybetmeden e-devlet üzerinden T.C. kimlik numara ve şifre girilerek online olarak başvuru yapmanız gerekiyor. Kahramanmaraş deprem üssü olarak gerçekleşen iki büyük deprem sarsıntısından dolayı 11 ilde çok derin hasarlar oluştu.

Birçok vatandaş eşsiz kalırken birçok vatandaş da depremzede olarak yaşamlarını sürmeye çalışıyor. Devlet kurumları ise depremzedeler için nakit destek faaliyetlerini devreye aldığı aynı zamanda ihtiyaç sahipleri de birçok destekten faydalanmaları için kampanyalar oluşturdu.

Kiracı Olanlar Ve Ev Sahibi Olanlar 12 Ay Boyunca Alabilecekler

6 Şubat 2023 tarihlerinde merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük deprem felaketinin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Sadece Kahramanmaraş değil toplamda 11 ili de kapsayan bu felaket neticesi ile birçok vatandaş mağdur durumda kaldı.

Ev sahibi olanlar ve kiracı olanlar birçok konuda evsiz kalırken devlet tarafından bu durum telafi edilmeye çalışılıyor. Depremzedeleri yönelik olarak maddi anlamdaki destekler de devlet kurumları aracılığıyla yönlendiriliyor. Buna göre ev sahibi olan ve kiracı olan kişilere yönelik olarak 12 ay boyunca düzenli nakli destek sağlanacağı bildirildi.

E-devlet ’ten Başvurun 6.000 TL’yi Alın

Deprem sonrasında hem kiracı olan vatandaşlar hem de ev sahibi olan vatandaşlar çok mağdur durumda kaldı. Devlet ise bu konu hakkında hemen acil bir karar alarak 12 ay boyunca başvuru yapan kişilere yönelik olarak aylık ₺6.000 tutarındaki kira desteği sağlayacak. Bu kampanya başvuru yapmak için ise e-devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreler girilmesi koşuluyla başvuru yapılabilmesi gerekiyor. Geri ödemesiz olarak 12 ay boyunca ödenecek olan bu destek sayesinde kira giderleri karşılanmış olacak.

Bu kampanyaya başvuru yapabilmek için ise depremde evi hasara uğramış olan kiracılar için ayrı ve ev sahibi olan kişiler için ayrı ödeme yapılacağı duyuruldu. Hasara uğrayan kiracılar için ayda ₺3.000 hesaplara yatırılırken yıl bazında bakıldığında 12 ay sonunda bu tutar 36.000 TL olarak yatırılmış olacak. Üstelik bu yardım tekrardan geri ödenmeksizin verilecek. E-devlet üzerinden afet ve barınma desteği başvurusu sekmesi aracılığı ile başvuru yapılabilecek.