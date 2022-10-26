QNB Finansbank banka hesabı olanlar 4 gün içinde başvuru yapıp, İşlem yapmanız isteniyor

QNB Finansbank üzerinden yapılan yeni duyuruda, Banka hesabı olan vatandaşlara 4 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirmeleri şartı ile birlikte hızlı bir şekilde 40000 TL'ye kadar ödeme verileceği haberi verildi. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa ve bu bankada hesapları var ise 4 gün içerisinde başvuru gerçekleştirirlerse banka şubelerine gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde yapabilmektedirler.

Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak veya internet bankacılığını kullanarak da ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceğiniz bu kredilerde, belirtilen kredi politikalarına uygun olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde kredi destekleri verilmektedir. Başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden işlemlerini yapabilmeleri için uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirmektedir.

En yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi yapabildiğiniz gibi cep telefonunuz üzerinden SMS atarak ta dilediğiniz zaman ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir ve onaylanan bu kredileri dilediğiniz zaman hesaplarınıza internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yatırabilirsiniz.

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi