Serenay Sarıkaya'dan 2. Sezon Şahmeran Müjdesi

Netflix ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Şahmeran isimli dizinin çekimlerinin tamamlanması sonrasında montaj hazırlıklarının gerçekleştiği öğrenildi. Eylül ayı ya da sonrasında dizinin yayınlanabileceğini açıklayan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ise yapmış oluyor açıklama ile dikkatleri üzerinde topladı. Fakat net bir tarihin ise belli olmadığını söyleyen ünlü oyuncu dizinin hazır olduğu zamanda çıkacağını belirtti.

İlk sezon hakkında da önemli bilgileri sevenleri ile paylaşan yetenekli oyuncu Serenay Sarıkaya o kadar uçuk ve fantastik olmadığını belirtti. İkinci sezonunda ise dizinin daha farklı olacağının ipuçlarını veren ünlü isim çekimlerde ise çok rahat çalıştıklarını ekledi. Ekibin birlikte emek verdiğini açıklayan Serenay Sarıkaya çok tatlı ve harika bir ekip ile çalıştıklarını ve kendisinin de zaten çok özlediğini anlattı. Adana'da mutlu mutlu çalıştıklarını ifade eden ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya yapmış olduğu açıklamalar ile sevenlerine mutlu etti.

Dizi çekimleri gerçekleştirilen Adana'nın yemeklerinin meşhur olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçektir ancak ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ise böyle bir durum ile karşı karşıya kalmadı. Yetenekli oyuncunun kilo alacak zamanı bile olmadığı öğrenildi ve Serenay Sarıkaya her gün çalıştıklarını açıkladı. Adana'nın kendisine çok iyi geldiğini ifade eden yetenekli oyuncu öyle şeylere bayıldığını söyledi.

Ünlü oyuncu Şahmeran dizisinin ikinci sezonunun çekilme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtirken bu durumun gerçekleşmesi halinde tekrardan Adana'ya gideceklerini de açıkladı. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın dizileri nasıl seçtiğine dair yapmış olduğu açıklama hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Oyuncu proje seçimi yaparken ise senaryoyu ilk kez okuduğunda ne hissettiğine önem verdiğini açıkladı ve bir anda hissettiğini söyledi. Dizi seçimini nasıl yaptığını açıklayan yetenekli oyuncu Serenay Sarıkaya yapmış olduğu açıklamalar ile sevenlerinin ilgisini çekti ve Şahmeran dizisinin ikinci sezonunun çekilmesine de mümkün olduğunu aktardı.