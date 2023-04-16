Garanti BBVA Bankası 20.000 TL Faizsiz Kredi İçin Gün Uzatmasına Gitti!

Garanti BBVA Bankası, müşterilerine özel bir kampanya sunarak 20.000 TL'ye kadar faizsiz kredi verme kararı aldı. Bankanın sunduğu bu avantajlı kampanya ile müşteriler acil nakit ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilecekler. Peki, Garanti BBVA'nın bu kampanyası hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmak istemez misiniz? İşte Garanti BBVA'nın 20.000 TL faizsiz kredi kampanyası hakkında bilmeniz gerekenler:

Kampanya Koşulları Nelerdir?

Garanti BBVA'nın sunduğu bu kampanya ile müşteriler, 20.000 TL'ye kadar faizsiz kredi kullanabilirler. Kredi kullanımı için gereken şartlar ise şu şekildedir:

Kampanya, 19 Nisan 2023 tarihine kadar geçerlidir.

Kredi, 36 aya kadar taksitlendirilebilir.

Kredi kullanımında müşterilerin gelir belgeleri talep edilebilir.

Kampanyadan yararlanmak için müşterilerin Garanti BBVA bankasında bir hesapları olmalıdır.

Kampanya kapsamında sunulan kredi, sadece bireysel ihtiyaç kredisi olarak kullanılabilir.

Kredi Faizsiz mi?

Evet, Garanti BBVA'nın bu kampanyası kapsamında sunulan kredi tamamen faizsizdir. Ancak, müşterilerden kredi tahsis ücreti ve sigorta ücreti talep edilebilir.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Garanti BBVA'nın bu kampanyasından yararlanmak isteyen müşteriler, bankanın internet sitesi üzerinden veya en yakın Garanti BBVA şubesine giderek başvuru yapabilirler. Başvuruların değerlendirilmesi ve onaylanması süreci ise bankanın belirlediği koşullara göre değişiklik gösterir.

Sonuç

Garanti BBVA'nın müşterilerine özel sunduğu bu kampanya ile acil nakit ihtiyaçlarına hızlı ve kolay bir çözüm sunulmaktadır. 20.000 TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sunan bu kampanya, müşteriler için oldukça avantajlı bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Ancak, kredi kullanımında müşterilerin dikkatli olması ve bankanın belirlediği şartlara uygun hareket etmesi önemlidir.