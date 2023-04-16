13 milyon emekliye müjde: Cumhurbaşkanı onaylandığını söyledi!

Türkiye'de yaşayan emekliler, yakın zamanda yapılan bir düzenleme ile birlikte ek ödeme alacaklar. Bu düzenleme kapsamında, 13 milyon emekliye verilecek ek ödeme Meclis tarafından onaylandı ve Cumhurbaşkanı tarafından imzalandı. Böylece, emekli aylığı alanlar için ekonomik bir destek sağlanmış olacak.

Ek ödeme düzenlemesi kapsamında emeklilere verilecek ek ödemeler, 2023 yılının Nisan ayından itibaren başlayacak. Bu ek ödemeler ile emeklilerin aylık gelirleri artacak ve daha rahat bir yaşam sürdürmelerine olanak sağlanacak.

Düzenleme, emeklilerin en az aylık alanların yararına olacak şekilde yapıldı. Buna göre, aylığı bin liranın altında olan emeklilere, aylıklarının yüzde 10'u oranında ek ödeme yapılacak. Bin ila 2 bin lira arasında aylık alan emeklilere yüzde 7,5, 2 bin ila 3 bin lira arasında aylık alan emeklilere yüzde 5, 3 bin ila 4 bin lira arasında aylık alan emeklilere ise yüzde 2,5 oranında ek ödeme yapılacak. Aylığı 4 bin liranın üzerinde olan emekliler ise ek ödeme almaya hak kazanmayacak.

Bu düzenlemenin, emeklilerin maddi açıdan rahatlamasına katkı sağlayacağı düşünülüyor. Ek ödemeler sayesinde, emeklilerin aylık gelirlerinin artmasıyla birlikte, daha fazla harcama yapabilecekleri ve ekonomik anlamda daha rahat bir yaşam sürdürebilecekleri tahmin ediliyor.

Emeklilerin ek ödeme almaya hak kazanabilmesi için herhangi bir başvuru gerekmiyor. Düzenleme kapsamında, tüm emekliler otomatik olarak ek ödemelerden faydalanacaklar. Emekli aylığı alanların hesaplarına her ay düzenli olarak yatırılacak olan bu ek ödemeler, emeklilerin aylık gelirlerini artıracak ve hayat standartlarını yükseltecek.

Sonuç olarak, emeklilerin ekonomik anlamda rahatlamalarına katkı sağlayacak olan bu düzenleme, Meclis tarafından onaylandı ve Cumhurbaşkanı tarafından imzalandı.